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民眾黨政見圖遭改怒告四叉貓 北檢偵結不起訴：屬言論自由

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年選舉期間，民眾黨黨代表參選人鍾昀哲提出政見「對接中央，提供黨內戰力」，網紅四叉貓經改宣傳圖「提倡黨內聯誼，促進國家生育率」並上傳至臉書，鍾昀哲因此提告四叉貓涉犯加重誹謗。台北地檢署今偵結，認為四叉貓改圖並非憑空捏造，且內容屬可受公評之事，因罪嫌不足，予以不起訴處分。

不起訴處分書指出，鍾昀哲去年12月3日在網路上發表參選政見，宣傳圖上寫著「貢獻己力，招募青年入黨；整合資源，培訓幹部技能；對街中央，提供黨內戰力」；四叉貓隨後改圖，將文宣後半段改為「提倡黨內聯誼，促進國家生育率」，並上傳至個人臉書。

不起訴處分書指出，鍾昀哲不滿四叉貓改圖、上傳臉書，提供不特定多數人瀏覽點閱，認為此舉貶損他的個人名譽及社會評價，向四叉貓提告涉犯刑法310條第2項之加重誹謗罪嫌。

檢方偵訊時，四叉貓坦承他有發表經改的政見貼文，不過堅持否認有加重誹謗犯行。他表示，自己在LINE的「TPP_新北黨部志組」內看到1名陳姓女子張貼的改圖，該圖檔並非他所做，他僅認為「提倡黨內聯誼，促進國家生育率」這句話很好笑，而且民眾黨為國內第3大黨，此屬於可受公評之事。

檢方指出，四叉貓上傳經改的政見宣傳圖並非出於憑空捏造、全然無據的惡意攻訐，我國政黨代表選舉屬於公眾關係且與公共利益有關之事，即便評論使鍾昀哲心生不快，此仍尚在言論自由保護範圍。檢方採信四叉貓所稱，以罪嫌不足為由，予以不起訴處分。

網紅四叉貓。圖／聯合報系資料照片
網紅四叉貓。圖／聯合報系資料照片

四叉貓

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