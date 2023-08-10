「華益9號」抽砂船盜我國海砂 陸籍船長判囚、船隻改不沒收

大陸籍「華益9號」抽砂船去年越界非法抽取我國領海海沙，被海巡人員攔截查扣，一審因多名船員認罪獲緩刑遣返回國，船長陳偉斌不認罪，被法院判處1年10個月有期徒刑，並沒收抽砂船，高雄高分院今宣判，仍維持原審刑度，但抽砂船沒收部分撤銷。仍可上訴。

「華益9號」去年4月25日從福建省漳州市詔安縣某港口出發，隔日清晨4、5時許，抵達高雄市茄萣區興達港外93浬處，非法抽取海砂約300公噸。

當天遭海巡艦隊分署登檢盤查，將陳偉斌及9名船員逮捕，300公噸的海砂回填於原海域，查扣抽砂船駛回茄萣區興達港靠泊。

檢方偵辦時，陳男只坦承及駕駛船舶，夥同船員出發到台灣海域；但否認非法盜採海砂，且說詞數次變換，起初供稱原本確實是要去台灣附近抽砂，等到抽滿後再與賣給買家。

審理期間，陳男又改口當初是要前往海南島進行填海造地工程，因濃霧偏航，至於300噸海砂，這次出航前就裝載船上。事後經檢方委由專家鑑定船上殘留海砂，認定為台灣海砂。

其餘9名船員，在地院準備程序庭時，全都坦承犯行，與檢方達成認罪協商，獲判緩刑，並在去年底遣返回國。橋頭地院審理後，陳男被依中華民國專屬經濟海域採取土石罪，處有期徒刑1年10個月，沒收扣案的「華益9號」抽砂船。