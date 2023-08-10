蔡英文論文案 彭文正律師張靜批法官「混蛋」涉妨害公務罪嫌遭起訴

彭文正提確認總統蔡英文1984年畢業版英國倫敦大學政經學院論文不存在訴訟，去年11月30日台北地方法更一審開庭時，媒體人彭文正委任律師張靜當庭拍打桌面並辱稱法官張詠惠「混蛋」3次，隨後持續在法庭內、接受媒體採訪時，言詞悔辱審判長張詠惠。台北地院及張詠惠認為，張靜之舉減損其人格及社會評價，向張靜提告涉妨害公務罪嫌。台北地檢署今偵結，依涉犯公務員依法執行職務時當場悔辱罪起訴張靜。

事件源於，彭文正提確認蔡英文總統1984年畢業版英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在訴訟，台北地方法院更一審去年11月30日開庭，蔡英文委任律師當庭提出論文正本供法院勘驗後，張靜批論文是假的，也不滿法官張詠惠諭知12月23日下午5點宣判，於是拍桌辱稱法官「混蛋」。

起訴書指出，當時法庭現場有逾10名旁聽民眾，張詠惠宣布言詞辯論終結且尚未退庭時，張靜當場拍打訴訟代理人席位桌面，辱稱「哪有這種混蛋的法官」3次；待張詠惠離開法庭後，張靜持續在法庭內說「混蛋簡直是」、「司法墮落」、「簡直是混蛋的法官，無恥，法官都這麼無恥」等語。同日17時4分許，張靜在台北地院法警室前接受採訪時表示，認為張詠惠違反言詞審理主義、公開審理主義及直接審理主義，並繼續以「混蛋」批評張詠惠。