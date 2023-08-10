外婆家色鄰居逼5歲的她含下體 憂鬱隱忍10年提告揭真相

桃園市一名少女在10年前住在苗栗縣外婆家，讀幼兒園大班，期間遭外婆隔壁的林姓男子覬覦，林見她年僅5歲可欺，逼她含住下體2次，藉此猥褻，少女飽受身心壓力，甚至有自殘情事，事隔1直至讀國中時，母親詢問才終於鼓起勇氣告知，林男在警詢時承認涉案，檢方訊問時又改口，否認涉案，還辯稱少女是「要錢」，二審宣判，維持一審認定，仍判刑11年6月。

判決指出，桃園市一名少女在2010年至2011年間是年僅5歲女童，住在苗栗縣的外婆家讀幼兒園大班，林姓男子務農，為少女外婆的鄰居，林男見女童年幼可欺，涉嫌在女童的外婆家的神明廳、撞球台等地點，要求女童將雙手往後放，接著掏出自己的生殖器後，要女童將下體含在嘴巴內，林藉此逼女童替口交。

少女後來因為林男的性侵犯行，造成身心莫大壓力、痛苦，少女母親要帶少女回苗栗時，少女會情緒崩潰痛哭，但少女卻沒有講原因，甚至還有用刀割手、跟母親直說「不想活」的狀況，直至案發10年後，少女年紀15歲時，少女才向母親提及過去遭侵犯的往事，少女在2020年間在母親陪同下，前往警局報案。

林男起初在警詢時承認犯行，但在檢察官訊問時，卻又改口，矢口否認犯行，辯稱「都已經隔10年了，不去找別人來找我，我沒有做的事，他們想要錢而已」。

不過一審認定，雖然事隔已十年，但少女對於當年案發經過的指述歷歷，加上少女母親證述，少女的確對返回苗栗外婆家有不尋常的反應，也有因憂鬱症在醫院就診紀錄，加上林男在警詢時，即已坦認要求少女口交的犯行，分別2次犯行，各判刑9年，應執行11年6月徒刑。

全案上訴台中高分院後，二審合議庭審酌，此案對於少女在童年時造成身心極度受創，迄今無法復原，一審依2次犯行，各判刑9年，量刑略輕，但考慮到沒有逾越法定刑度，也沒有濫用自由裁量的權限，無輕重失衡，因此駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。