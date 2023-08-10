快訊

東大生不願再為國家賣肝 日本鐵飯碗為何沒了吸引力

獨／北部女染食腦蟲亡 室內親水館業者不解：其他人也天天泡水

中職／超重磅交易！傳台鋼用林子偉換樂天王柏融等數名球員

外婆家色鄰居逼5歲的她含下體 憂鬱隱忍10年提告揭真相

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

桃園市一名少女在10年前住在苗栗縣外婆家，讀幼兒園大班，期間遭外婆隔壁的林姓男子覬覦，林見她年僅5歲可欺，逼她含住下體2次，藉此猥褻，少女飽受身心壓力，甚至有自殘情事，事隔1直至讀國中時，母親詢問才終於鼓起勇氣告知，林男在警詢時承認涉案，檢方訊問時又改口，否認涉案，還辯稱少女是「要錢」，二審宣判，維持一審認定，仍判刑11年6月。

判決指出，桃園市一名少女在2010年至2011年間是年僅5歲女童，住在苗栗縣的外婆家讀幼兒園大班，林姓男子務農，為少女外婆的鄰居，林男見女童年幼可欺，涉嫌在女童的外婆家的神明廳、撞球台等地點，要求女童將雙手往後放，接著掏出自己的生殖器後，要女童將下體含在嘴巴內，林藉此逼女童替口交。

少女後來因為林男的性侵犯行，造成身心莫大壓力、痛苦，少女母親要帶少女回苗栗時，少女會情緒崩潰痛哭，但少女卻沒有講原因，甚至還有用刀割手、跟母親直說「不想活」的狀況，直至案發10年後，少女年紀15歲時，少女才向母親提及過去遭侵犯的往事，少女在2020年間在母親陪同下，前往警局報案。

林男起初在警詢時承認犯行，但在檢察官訊問時，卻又改口，矢口否認犯行，辯稱「都已經隔10年了，不去找別人來找我，我沒有做的事，他們想要錢而已」。

不過一審認定，雖然事隔已十年，但少女對於當年案發經過的指述歷歷，加上少女母親證述，少女的確對返回苗栗外婆家有不尋常的反應，也有因憂鬱症在醫院就診紀錄，加上林男在警詢時，即已坦認要求少女口交的犯行，分別2次犯行，各判刑9年，應執行11年6月徒刑。

全案上訴台中高分院後，二審合議庭審酌，此案對於少女在童年時造成身心極度受創，迄今無法復原，一審依2次犯行，各判刑9年，量刑略輕，但考慮到沒有逾越法定刑度，也沒有濫用自由裁量的權限，無輕重失衡，因此駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

桃園市一名少女在讀幼兒園大班時，遭外婆家的林姓鄰居性侵，事隔10年後才敢揭發，台中高分院判林11年6月徒刑。示意圖／本報資料照片
桃園市一名少女在讀幼兒園大班時，遭外婆家的林姓鄰居性侵，事隔10年後才敢揭發，台中高分院判林11年6月徒刑。示意圖／本報資料照片

桃園 幼兒園 苗栗縣

延伸閱讀

高雄少女玩手機被沒收 負氣離家11天會網友急死爸媽

弱勢婦女無專法保護 衛福部方案催生「婦女生活設計」

13歲少女會網友謊稱找同學 媽媽追整天發現離家女兒嘗禁果

中華隊「排球甜心」一笑迷暈全場！甜辣系少女比基尼曬S曲線　還有川字腹肌

相關新聞

外婆家色鄰居逼5歲的她含下體 憂鬱隱忍10年提告揭真相

桃園市一名少女在10年前住在苗栗縣外婆家，讀幼兒園大班，期間遭外婆隔壁的林姓男子覬覦，林見她年僅5歲可欺，逼她含住下體2...

用丈夫前妻照上交友平台 妒妻貼文諷她胸部假的下場曝

新竹李姓女子對丈夫的羅姓前妻生心不滿，竟私自下載丈夫手機中羅女照片，接著在臉書上開設分身帳號發文：「這張的照片胸部這麼大...

高雄男子啤酒喝6瓶還敢上路 婦熱心助警抓累犯扣牌送辦

高雄橋頭前晚有名騎機車婦人見岡山分局員警巡邏，突然趨前靠近警說，前面有車蛇行，警觀察該車搖晃行駛，變換車道還未開方向燈，...

泰安鄉公所秘書涉嫌收賄包庇 苗檢聲請法院羈押禁見

苗栗縣泰安鄉公所秘書陳信達涉嫌收受賄賂，包庇廠商以非法方式投標公所相關工程，苗栗地檢署今天上午依貪汙治罪條例罪嫌，聲請法...

當年嗆「留著辦後事」撕票重犯逃20年 二審仍判無期

蔡峯宗覬覦鄰居李文雄繼承龐大遺產，2002年間夥同友人巫秋標等人綁架李的兒子李効旻，向家屬勒贖1500萬，但因贖金談不攏...

開新車上路卻酒駕 見北警當場拆車牌...他傻眼她淚崩

台北市警方近日接連查獲民眾新車上路卻酒駕，當場依規定製單舉發、吊扣車牌2年，今特別呼籲，今年6月30日交通新制上路、加重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦