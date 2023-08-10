用丈夫前妻照上交友平台 妒妻貼文諷她胸部假的下場曝
新竹李姓女子對丈夫的羅姓前妻生心不滿，竟私自下載丈夫手機中羅女照片，接著在臉書上開設分身帳號發文：「這張的照片胸部這麼大，我們懷疑是假的」並附上羅女和丈夫的合照，還在交友平台上冒用羅女照片。新竹地院最後依違反個人資料保護法2罪，分別判處有期徒刑2月和3月，應執行4月，易科罰金12萬元。
判決書指出，李女對姜姓丈夫的前妻羅女心存不滿，為報復羞辱羅女，向不知情的丈夫借得其手機後，再私自下載取得羅女照片。去年9月30日，李女在住處開設分身帳號，並在臉書公開發文：「這張的照片胸部這麼大，我們懷疑是假的...應該是整型手術過的，那為什麼身材跟臉還是一堆油層...」。
李女還在公開貼文下面，張貼3張羅女和丈夫的合照以及1張羅女個人照，並將羅女真實姓名曝光寫上：「這張照片看到就噁心死了」等語。去年10月7日，李女更利用羅女照片註冊某交友平台，讓羅女憤而提告。
法官認為，李女僅因與丈夫感情問題，而與羅女產生糾紛，未能理性解決問題，使羅女受有精神上痛苦，公然侮辱罪惡意非輕，審酌李女坦承犯行，最後依非公務機關非法利用個人資料罪共2罪，分別判處有期徒刑2月和3月，應執行4月，易科罰金12萬元。
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