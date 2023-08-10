當年嗆「留著辦後事」撕票重犯逃20年 二審仍判無期

蔡峯宗覬覦鄰居李文雄繼承龐大遺產，2002年間夥同友人巫秋標等人綁架李的兒子李効旻，向家屬勒贖1500萬，但因贖金談不攏，將他固定在車內後座後縱火活活燒死，巫逃匿20年後落網，一審被判無期徒刑，上訴二審，今天上午宣判，巫上訴駁回，維持一審無期徒刑。

台南地院指出，案發時，巫秋標與吳榮福、李德榮、蔡峯宗在高雄燕巢區工地，強取李効旻財物，並脅迫他說出提款卡密碼，再由吳提領現款，購買物品補給，之後餘款由4人均分。

巫擄人勒贖後，與吳、李共同放火殺害李効旻，且與法醫研究所鑑定結果李効旻是在尚存活時，身體遭到外力所限制，而在車廂內為快速且大的火災所焚燒致死情節一致。

又依台南高分院另案審理時，勘驗及囑託汽車公司共同派員會勘，顯示巫與李、吳自開啟的車窗伸入其內丟竹葉及點火。

台南地院認為，李効旻毫無抵抗能力，巫等人實無潑灑柴油，再點燃樹葉對其嚇唬的必要；更不需為了要嚇唬他，大費周章轉進到台南歸仁僻靜處所的必要，可見巫與吳、李具有燒死被害人的故意。

同時，依李通聯紀錄及勒贖電話錄音內容，因李父僅籌措10萬元，巫惱怒且撂下狠話「留著辦後事」，並非僅為恐嚇之意。

且吳放火前將所駕駛的轎車刻意停放在相隔較遠的上坡道處，巫等人見火勢燃燒後，唯恐車輛爆炸而迅速逃離現場，認巫確有放火故意。