小黃運將搥垃圾車、拿安全帽砸清潔隊員 有罪定讞卻免賠一毛

賴姓計程車司機前年認為台北市政府環保局施姓清潔隊員故意拿垃圾敲車子，他下車理論並用手猛搥清潔車擋風玻璃，再安全帽砸施，被依妨害公務執行罪判刑4月，得易科罰金定讞；民事部分，一審判賴應賠償6萬元，但台北地方法院二審認為安全帽並未砸到施，改判賴免賠確定。

賴2021年10月18日上午10時許開計程車載客，剛好施將公務清潔車停在路邊，正在收取廢棄物，當時施下車欲整理垃圾桶，賴從後方駛來，雖未撞到施，但施手上的大型垃圾袋仍碰到計程車車身而發出聲響。

賴認為施是刻意敲車身，故停車找施理論，並先握拳重搥公務清潔車前擋風玻璃，再擅自開清潔車車門，拿取車內的安全帽朝施猛砸，安全帽雖未擊中施，但因重擊地面而破裂。

刑事部分，賴矢口否認妨害公務、毀損犯行，辯稱當天是施先拿重物重擊他車子玻璃，「我才是受害者，我情緒才壓抑不住」，施根本沒穿制服，他也不知道施在執行公務；法院依妨害公務執行罪判刑4月，得易科罰金定讞。

民事部分，施認為賴對執行職務的公務員施暴，足以損害他和環保局，請求賴賠償20萬元；賴則不同意施請求的金額，因為雙方都有受到傷害。