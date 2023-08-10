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指甲剪到底還不合格？ 媽媽罵國中組長「混帳」判拘役10日

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市土城國中生教組邱姓前組長因何姓女學生的指甲不合格，女學生的林姓母親在校門口與他爭論，他在大庭廣眾下遭罵「混帳」。邱報警，新北地檢署依公然侮辱罪起訴，新北地方法院判林婦拘役10日。林婦上訴，台灣高等法院駁回確定，因她與邱成立和解，高院宣告緩刑2年。

2021年10月18日，何姓女學生下課後告訴母親「指甲檢查」不合格，林姓婦人聽聞後，帶著女兒質問邱姓組長，兩人吵了起來。林婦轉身要離去時，對著女兒的面說了去「混帳」，當時正值放學時間，不少學生聽聞，都稍微看了一下。女學生證稱「我覺得她當天也不是在罵我」，她說媽媽很生氣地問組長「指甲已經剪到快底了，到底哪裡不合格？」

林婦稱口出「混帳」是事實，但否認妨害名譽，「我罵這句話只是在發洩情緒」。林婦說不是在罵邱姓組長，她也沒有面對著他罵，並說很多人在爭吵時都會罵三字經，她不知道是不是都算是辱罵。

新北地院認為「混帳」一詞依社會通念，是指人不明事理，而林婦是因不滿邱姓組長對女兒服裝儀容檢查標準而口出惡言，除抒發情緒外，也指涉對方是非不分、難以溝通。地院指邱不是自願想爭執，也沒出言挑釁，是因學校教育立場而要求學生生活服儀，被家長辱罵，社會大眾不能忍受。

新北地院認定林婦犯刑法公然侮辱罪，審酌她「愛女心切」而沒能控制情緒，判她拘役10日，得易科罰金。林婦不服，上訴高院。

高院審理發現，林婦認為學校指甲檢查不合理，找在校門口值勤交通導護的邱理論，邱請對方把女兒的指甲修一下再回來複檢，雙方仍不快，邱說出「不滿意的話可以轉學」，結果林婦離開1、2步後就側身回頭說「混帳」。

高院認為用「混帳」罵人，只是要貶抑對方，沒有任何幫助，是侮辱的言語無誤，林婦辯稱她是對可受公評之事合理評論，說法不可採。考量林婦沒有前科，後來有與邱和解、履行和解條件完畢，也獲對方諒恕、同意給予緩刑，因此宣告緩刑2年。

新北市土城國中去年曾遭爆服儀仍保留舊規定爭議。圖／青年民主協會提供
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指甲

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