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工廠偷埋廢漆渣 罰逾3百萬送辦

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導

環保人員用鑽堡機鑽探調查地下掩埋物及土壤分析。圖／高雄市環保局提供
環保人員用鑽堡機鑽探調查地下掩埋物及土壤分析。圖／高雄市環保局提供
高雄市某工廠涉嫌多年來違法掩埋廢漆渣，日前遭人檢舉，環保局會同保七總隊、環保署督察大隊前往該公司林園、小港等5處廠房開挖、稽查，查獲未經許可提供土地回填、違法堆置廢棄物，且實際廢棄物產出量與上網申報不符等缺失、違法行為，除開罰16件次，罰款391萬8000元，並依廢清法移送法辦。

高雄市環保局稽查科表示，今年4月接獲檢舉，指一家製作防火建材公司在自家林園廠偷埋廢漆渣，稽查人員調查認定業者涉嫌重大，6月8日會同警政署保七總隊、環保署環境督察總隊南區大隊等單位，前往該公司小港、林園等5處廠區搜查，發現多項違法事證。

環保局指出，該公司108年在自家廠內非法掩埋廢漆渣，並以水泥覆蓋，112年初再委由合法清除業者挖除廢漆渣，後載運到合法處理廠處理，環保署督察大隊日前開挖10處、取出樣本，送實驗室檢驗發現土壤裡含甲苯、乙苯、二甲苯等揮發性有機化合物超標。

環保局表示，該公司小港二廠、三廠廢棄物貯存缺失，林園一廠至三廠，未檢具廢棄物清理計畫書送審，廢岩棉未於明顯處標示名稱、未防止地面水、雨水及地下水流入滲透等行為，都違反廢棄物清理法，共罰款391萬8000元，限期改善，並依法移送高雄地檢署偵辦。

廢棄物 環保署

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