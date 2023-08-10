欠款1.8萬房屋遭法拍又撤銷...判國賠74萬元 宜蘭分署回應了

陳姓男子欠繳1萬8000元交通違規罰單，被行政執行署宜蘭分署查封拍賣房產，最終由林姓市民得標取得所有權，但經監察院調查、陳聲明異議，宜蘭分署撤銷拍定、所有權移轉登記等，林不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為宜蘭分署處分違法，並應給付林74萬4600元，可上訴。

宜蘭分署得知判決結果回應，北高行判決雖確認撤銷拍賣處分違法，並要求給付林74萬4600元，但撤銷與否的權衡、建物滅失情形、損害賠償請求依據、金額如何計算、法院如何認定等細節仍待釐清，會待收到判決書後再研議是否提起上訴。

陳因多次酒駕、未依車道行駛、無照駕駛，又不依規定參加道路交通安全講習等，積欠1萬8000元罰鍰未繳，位於基隆市中山區的房產被宜蘭分署查封拍賣；林2020年1月6日以135萬5400元得標買下房產，取得不動產權利移轉證書，同年3月26日辦妥所有權移轉登記。

監察院事後介入調查，行政執行署要求宜蘭分署說明是否未考量陳欠繳罰鍰金額，直接拍賣不動產，導致陳無家可歸，宜蘭分署當時強調依法辦理，處分沒有過當。

陳以宜蘭分署未將房產公告為不點交、超額查封拍賣、有違公平合理原則為由，聲明異議，宜蘭分署受理並撤銷拍定、撤銷塗銷查封登記、命地政事務所撤銷林的所有權移轉登記等，林不服處分聲明異議被駁回，改提行政訴訟救濟。

北高行認為行政執行是具體實現國家公權力，具有高度公益性，執行程序終結不僅義務人或利害關係人不得再聲明異議，也不容許行政執行機關再行撤銷拍定，以免對公益有重大危害。

北高行指出，本件不動產拍賣程序已經終結，宜蘭分署不可以自行撤銷拍定，但宜蘭分署竟然撤銷不動產拍定處分，並重新查封房產，甚至在欠缺法源依據下，命地政事務所撤銷林已辦妥的所有權移轉登記，恣意剝奪林財產權，確實違法。