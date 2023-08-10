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澎湖議員張再興 再被判當選無效
去年五合一選舉，馬公第一選區議員落選頭莊光大對副議長藍凱元，及無黨籍議員張再興提當選無效之訴，澎湖地院昨駁回原告藍凱元之訴，判無黨籍議員張再興當選無效，全案仍可上訴。因地院今年5月已對澎湖地檢起訴部分判張再興當選無效，張上訴中，地方研判張再興連2次被判當選無效，二審定讞後莊光大遞補機會高。
張再興表示，莊男在法院審理中作證否認偵查中供述，也未幫他輔選，他一定上訴爭取自己權益。
澎湖地檢署調查，馬公選區候選人張再興服務處莊姓主任，去年五合一選舉涉嫌以每票1000向馬公歐姓市民，交付現金6000元；另再向另二名歐姓市民交付1萬元現金，事後又追加3000元，要求投選張再興，認定張違反「公職人員選舉罷免法」，因張已經中選會公告當選，澎湖地檢署日前對張提當選無效之訴。
澎湖地院今年5月31日針對澎檢起訴案判決張再興當選無效，張提起上訴，由高等法院高雄分院審理中；但莊光大也對張等多人提當選無效之訴，澎湖地方法院昨再次宣判張再興當選無效，可上訴。
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