洩前夫個資挨告 女醫開庭嗆檢

眼科醫師黃宥嘉。圖／翻攝臉書 美女眼科醫師黃宥嘉離婚，涉在電視節目揭露陳姓前夫精子少不孕、前夫保單受益人陳母名字，被依個資法起訴。台北地院昨開庭，檢方認為黃女只有眼科專業卻稱因為公益談婦科是在狡辯，黃女則嗆「那檢察官就可以探討不孕症嗎？」

黃宥嘉二○一七年與前夫離婚，檢方二○二二年一月起訴黃女違反個資法；黃女審判過程中，拒絕與前夫和解，自始否認犯罪，昨檢辯辯論後，全案八月廿九日宣判。

二○二一年二月，黃宥嘉在電視節目透露前夫醫療檢驗結果，另連名帶姓說出前夫保單受益人即她前婆婆名字，前夫家提告違反個資法，檢方起訴黃女。

昨天開庭時檢察官說，黃宥嘉二○二一年十一月二日偵查中表明去長庚醫院不孕中心檢查，醫生告訴她前夫精子量少，她轉告前夫時，前夫還稱不相信、要再去別家看診，黃女卻聲稱不知道前夫問題，是狡辯之詞。

檢察官說，黃宥嘉不具備婦產科專業知識，卻辯稱談不孕是醫學探討、不是指摘個案，且內容與公共利益有關，「全是掰出來的謊話」；黃宥嘉對外稱看到前夫桌上一百萬元美金保單受益人名字，又稱前大姑住泰國、回國住娘家，指摘的都是個資，請法官依法論科。

黃宥嘉反嗆檢察官說，一般人看診與醫生看診不同，她是長庚醫學院畢業，「我婦產科還考八十二分」，當不孕中心醫生建議她作試管時，就知道前夫精子有問題，「如果眼科醫生不能探討不孕，那麼檢察官就可以探討不孕嗎？」還說「這樣會阻礙台灣的發展」。

黃女辯護人說，所謂醫療個資是指醫事檢驗報告、處方箋等具體資料，黃女依經驗推論前夫精子量少之前，從未接觸過前夫病歷。

辯護人也表示，網路上可輕易查知男性不孕就是精子少，黃女與前夫公開離婚判決也有記載，黃女前婆婆名字在另一份民事判決中曾揭露等，不該當違反個資法罪刑。