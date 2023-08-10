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選前頻爆共諜案 邢泰釗：攸關國安隨時查辦

聯合報／ 記者王聖藜張議晨／連線報導

距離總統大選投票剩下不到半年，檢調機關查辦軍事洩密、違反國家安全法的「共諜案」有日多趨勢。檢察總長邢泰釗昨天表示，共諜案的偵查未必與選舉有關，卻與國家安全息息相關，偵查機關隨時都有蒐情、查辦的義務。

資深檢察官認為，今年矚目共諜案，多半是檢調長期布線結果，國安案件不是說辦就辦，沒有長期蒐證不可能輕易成案，應是近日時間點剛好到了「收割」階段，碰巧而已。

邢泰釗說，最近破獲的「共諜案」，根據報載，檢調查獲有現、退役軍職人員洩漏「漢光演習」相關資料，並將涉嫌人聲請羈押禁見，就他了解，「漢光演習」年年都舉行，大陸方面對此議題懷有高度刺探動機。

他說「共諜案」偵查節奏是不是會隨總統大選逼近而加快，沒有答案，不過，就偵查者角度來說，機關保防、國家安全維護，本來就應時時提高警覺，一遇有犯罪嫌疑檢調即應啟動偵辦，才能對有心人產生嚇阻作用。

邢泰釗表示，軍事資訊、國防機密保護，無論是不是在選舉年，都應隨時注意，檢調查辦軍事洩密案且法院裁准羈押禁見，代表洩漏國防秘密事情確實存在。

台北、高雄已辦多起共諜、發展組織案，台南高分檢日前也起訴二件刺探軍機，不只軍中爆發洩密、共諜案，上月廿一日在高雄外海擱淺的天使輪，也被指示朝危害國安方向偵辦。

漢光演習 邢泰釗

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