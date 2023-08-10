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共和黨涉收中資助選 3人起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

共和黨主席周克琦（右）。圖／聯合報系資料照片
共和黨主席周克琦（右）。圖／聯合報系資料照片
共和黨主席、三三三聯盟政黨主席周克琦，與莆田同鄉會常務理事潘進東、理事朱俊源，被控去年九合一選舉期間收取中共資金，號召走路工協助同黨台北市長參選人及市議員造勢拜票。台北地檢署昨天依反滲透法起訴三人，沒收及追徵不法所得廿二萬元。

檢方指控，周克琦涉透過潘進東獲得四萬五千元，依朱、潘二人指示，於去年十月廿五日至廿七日，安排共和黨台北市長參選人及市議員參選人到場，召集卅至六十五名走路工至台北市君悅飯店對面廣場舉牌造勢，支付每人每日二百元或二五○元。

周克琦於造勢活動前三天，涉將共和黨造勢活動資訊傳給潘進東及朱俊源，潘再用微信轉傳資訊給大陸涉台單位人員陳報績效，並委託不知情友人帳戶收取「江海寄余生」支付的人民幣五萬元。

起訴書指出，莆田市台辦、莆田市媽祖文化陶瓷藝術館，均為境外敵對勢力滲透來源，潘進東受派遣來台，二○二一年獲聘擔任莆田市媽祖陶瓷藝術館副館長，配駐在台負責洽談兩岸文化交流；朱俊源則長年發展兩岸媽祖信仰及勞工交流，協助中共在台推動統戰，同受莆田市台辦派遣。

本案為第三起檢方依反滲透法起訴案件。依據反滲透法第四條第一項規範，選舉期間任何人若受滲透來源指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第四十三條或公職人員選舉罷免法第四十五條各款行為，即涉犯反滲透法。

檢方指出，三人涉收取中共資助廿二萬元，加上去年造勢現場有台北市長及市議員參選人站台亮相，符合反滲透法、公務人員選舉罷免法規範。

九合一選舉 反滲透法

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