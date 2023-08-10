偷排電鍍廢水 三德負責人要關2年

竹縣竹北市三德精密科技公司去年被檢警查出多達6公噸的有毒電鍍汙染廢水，利用暗孔排入頭前溪及柯子湖溪上游，嚴重影響下游湳雅淨水廠飲用水取水口水質，法院審理判處400萬元罰金，陳姓負責人判刑2年。

新竹市環保局昨舉行環境精進執法會議，約90家業者與會，會中邀請檢察官宣導水汙染防治法規及案例，提醒列管業者切勿違法。環保局長江盛任說，排放汙水最高可罰2000萬元，並課以刑責，業者不要心存僥倖。

檢方查出三德精密科技公司陳姓負責人明知廢液含有對人體有危害的重金屬，前年3月11日因管線老舊破裂，使含有鉻酸及磷酸的廢水外洩約200公升，沿著廠內排水溝溢流到鳳山溪。

不僅如此，陳姓負責人為節省廢水處理成本，把廠區6噸含12%鉻酸的鍍鉻廢液，在去年1到3月載往竹市某舊廠，利用暗孔倒廢液汙染水源。全案被提起公訴後，新竹地院今年4月依違反水汙染防治法，判處陳400萬元罰金，緩刑5年。

不過，竹檢提上訴，認為陳姓負責人為躲避查緝倒廢液進柯子湖溪匯入頭前溪，已對國土安全及新竹市民用水安全產生極大危害，原本量刑過輕，請求撤銷原判決。最新判決7月27日出爐，法官認為檢察官上訴有理由，撤銷5年緩刑，應執行2年徒刑。

市長高虹安表示，市府規畫以水質自動監測智慧管理，預計今年底完成，也同步推動公共汙水接管，提升汙水處理能力。