醉女「四字經」辱警還踹傷人 遭依傷害罪判3月徒刑

程姓女子酒醉因車資問題與計程車司機爭執，員警獲報介入，程女辱罵員警「四字經」，遭施予管束時，又踹傷員警，當場被依妨害公務罪現行犯逮捕送辦，案經起訴，台北地院審結依傷害罪判程女徒刑3月，可易科罰金。

檢警調查，55歲程女今年1月4日凌晨酒後搭乘計程車到台北市中山區民生東路路，因須支付625元車資，與廖姓司機當街爭執，民眾見狀報警處理。

轄區中山二派出所員警獲報到場，經協調聯繫，程女男友到場付錢後，司機即離去。

但過程中，程女酒醉情緒失控，對蕭姓、籃姓警員辱罵「王八蛋」、「你媽XX」，員警見狀施予管束，程女還出腳踹向蕭姓警員，導致蕭員手指、小腿受傷，被依現行犯逮捕，詢後依妨害公務、傷害等罪送辦。