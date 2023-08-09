檢察「三專生」出頭天 邱智宏接廉政署組長、林宏松接調查局主任　

法務部今天晚間公布4個行政職務人事案，保護司副司長由林秀敏接任，法制司副司長由謝志明接任，廉政署肅貪組組長由邱智宏接任、調查局政風室主任則由林宏松接任，4人共同特色都是「檢察三專生」。

林秀敏是台高檢署二審輪調檢察官，今年任滿回任台北地檢署，她司法官38期，曾任桃園地檢署襄閱主任檢察官，長期致力打擊民生犯罪，2度獲頒「法眼明察」獎，並榮獲法務部101年度模範公務人員。

謝志明是台中高分檢署二審輪調檢察官，今年任滿回任台中地檢署檢察官，司法官39期，謝曾獲頒「法眼明察」獎，曾參與赴菲談判司法互助事宜，協助法務部推動「毒品數位化管理」、「司法聯盟鏈」、「贓證物RFID數位化管理」等新制。

邱智宏是現任台高檢署二審輪調檢察官，今年任滿回任士林地檢署檢察官，司法官38期，曾任士林地檢署襄閱主任檢察官，因協推動選舉查察業務，獲選「二審表現優良檢察官」。