女子學泰拳遭教練矯正姿勢 慘摔骨折控告教練涉過失傷害

廖姓女子到泰拳教室學習泰拳，未料與泰籍教練對練過程，教練試圖矯正格鬥姿勢，結果廖女摔倒，導致左手橈股及尺骨輕微骨折，廖女提告教練涉犯過失傷害。台北地檢署今偵結，依過失傷害罪起訴教練。

據了解，去年10月，廖女到泰拳教室學習泰拳，與教練一對一練習泰拳踢腿招式，教練見廖女姿勢有需調整之處，抓住廖女懸在半空中的右腿，試圖調整踢腿姿勢。不料廖女單腿站立，重心不穩，摔倒在地，廖女用手撐地，結果造成左手橈骨及尺骨輕微骨折。事後，廖女不滿受傷，向教練提告涉嫌過失傷害罪嫌。

檢方指出，教室內有監視器畫面，廖女提出驗傷單及泰拳規則等資料，涉案教練雖然未認罪，但是坦承教學過程有疏失之處。檢方今偵結，依涉犯刑法過失傷害罪嫌起訴教練。