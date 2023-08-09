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詐團虐死人！設局女嫌只判10月挨批沒天理 法院解釋了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名陳姓男子去年10月全身是傷橫死桃園區溫州公園，檢警追查原因與詐騙集團有關，逮捕動手毆打的梁姓、施姓、羅姓3名男子及介紹陳男賣銀行帳戶、設局約陳男出面的王姓女子；桃園地院今依傷害致死罪判處梁男12年、施男10年徒刑，羅男則犯成年人與少年共同犯傷害致死罪判刑8年，而犯後矢口否認且飾詞替梁男開脫的王女只涉傷害判刑10月，讓家屬無法接受。

「太扯了！還有天理嗎？」陳男母親無法接受判決結果，強調絕對會上訴。她表示，梁男等人犯行應該以殺人論罪，而且最少要判無期徒刑，否則關個幾年就能申請假釋，出獄後難保再犯案，根本沒有矯正或警世效果。此外，王女明明全程參與犯罪，還是設局約人的主嫌，居然只判10月，結果令人傻眼，實在無法接受。

這起命案發生在去年10月4日，23歲的陳男生前透過王女賣銀行帳戶給梁男，收取5萬元酬金，但雙方事後為了5萬元是一次性買斷或月租費用問題鬧翻，才會被王、梁等人設局約出，押到大園某處施暴凌虐，最後因受傷內出血嚴重併發橫紋肌溶解症，遭丟包溫州公不久便倒地不起，隔日凌晨被發現時已無氣息。

審理時，梁、施2人承認傷害致死，否認殺人，羅男則稱自己僅到場助勢，只認傷害和妨害自由。王女則主張自己無罪，稱自己是為瞭解決梁、陳因買賣銀行帳戶衍生的債務糾紛才幫忙約陳，無法預見梁、陳見面之後會發生什麼事，不算傷害致死共犯。

法院傳喚涉案的少年出庭，確認梁、施、羅3人均有去大園施暴現場，且對於陳男受虐長達一小時可能發生死亡結果仍不阻止，3人均須為陳男死亡結果負責，因此依犯罪情節和犯後態度量刑。

針對王女，法院也認為她犯後態度惡劣，指她不但數度飾詞替梁男開脫，面對陳男家屬時，還以翻白眼、丟紙、雙手交叉抱胸等姿態回應，但全案證據無法證明王女知道梁男會以什麼手法、工具對付陳男，無法認定她能遇見陳男重傷死亡結果，因此只以傷害論罪。

桃園市溫州公園命案，設局約人的王姓女子只涉傷害罪判刑10月，死者家屬痛批「太扯了」。記者陳俊智/攝影
桃園市溫州公園命案，設局約人的王姓女子只涉傷害罪判刑10月，死者家屬痛批「太扯了」。記者陳俊智/攝影

桃園 殺人 詐騙集團

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