人夫LINE頭貼換夫妻合照惹毛小三 嗆這4字成鐵證讓她賠慘

一名人妻發現丈夫外遇，小三見夫妻兩人合照後，還傳訊嗆聲「我是你老公的外遇對象」、「不會放過你們這一家」，甚至以輕生、提出性侵告訴作為威脅，人妻提告求償200萬元，台北地方法院判小三應賠償40萬元，可上訴。

人妻主張，她和丈夫結婚多年，而丈夫透過網路遊戲認識小三，雙方互稱老公、老婆，丈夫信用卡帳單有多次在旅館消費紀錄，她也陸續收到小三以陌生臉書帳號傳的訊息「我是你老公的外遇對象」、「相信妳老公就是個渣男」等語。

人妻指出，她和丈夫出遊時更收到小三訊息「換照片故意刺激我嗎」、「死不了但會讓我安靜下來」、「是想別人的女兒死了最好嗎」，丈夫LINE大頭貼換成夫妻合照後，小三也傳訊息「我這麼用力傾心在愛，卻是這麼不值的一個人」、「跟我告別」，以輕生和提出性侵告訴作為要脅。

小三反駁，是男方不斷找她攀談，她也明白拒絕追求，並沒有影響家庭生活，並指控男方性侵，還被人妻、男方在電話中嘲笑羞辱，她才會傳訊息，且人妻縱容丈夫1年1個月後才提訴訟，只是想制衡刑事告訴。

台北地院認為小三傳訊以「外遇對象」自稱，留下自己的電話號碼，主動向人妻宣示與男方的親密關係，也多次稱呼男方為「老公」，足以認定兩人間有過從甚密的男女情愛，不採信小三說詞。