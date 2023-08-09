衰扯進地瓜球老闆襲警案！警恐慌控被關說 議員：關心遭誤解

新竹地瓜球陳姓老闆今年2月在騎樓違規擺攤，遭施姓警員開單告發時，一時氣憤搶過告發單，爆發警民衝突，兩人扭打都掛彩，事後，施員控訴，兩人扭打時，遭對方重摔導致左膝半月板破裂，事後對方還請議員「關心」讓他非常恐慌；對此，被指控的新竹市議員李國璋今嚴正澄清，強調絕對沒有所謂的關說行為，僅致電一次表請所方轉達關心。

李國璋針對此事件聲明，強調他善盡民代職責，是有民眾向服務處陳情，僅致電請所方轉達關心，事前完全不認識陳姓老闆，事後也完全沒有聯絡過。李國璋說，「甚至連來陳情的民眾資料我都沒有留，就是一般選民服務，依程序處理」，後續也絕無對警方表達任何對此事關心之意。

另外，李國璋也強調換位思考的重要性，對員警來說執法人員依法行政、對老闆來說擺攤不易卻被開罰很不開心，發生這種事雙方也一定都備受煎熬，希望未來警民雙方也能多站在對方立場思考，減少衝突發生。

這起警民衝突全案陳被依妨害公務罪判有期徒刑3月。事後施控訴，陳繼續違規擺攤，且兩人扭打時，遭對方重摔導致左膝半月板破裂，開刀後需要休養6周；陳也控對方執法過當，並稱施是自己跌倒，自己遭警棍打破頭，也要對警察提告。

施員控訴，這段期間身心煎熬、難以入眠、常夢到自己被對方壓在地上掐脖子的情景，後來就醫被診斷出急性壓力症候群，未來都還要復健追蹤，這些證據都有呈上給法官，傷勢並非僅是判決書所陳述這樣輕微。

施員說，事後他提出115萬和解金，因判決書裡提到的眼鏡、秘錄器、辣椒水、肩燈兩組都是自購的，還有防彈背心襯套也磨損，也因自己需要頻繁看診及恢復治療，才提出35萬物品損失、醫療費和80萬精神賠償金。不過調解時，對方不斷羞辱、譏諷、甩鍋，且至今仍在違規擺攤，生意好到分店接著開，還請議員「關心」讓他非常恐慌。