銀行帳戶買賣糾紛鬧翻 詐團成員虐死人丟公園判決出爐

桃園一名陳姓男子去年10月全身是傷橫死桃園區溫州公園，檢警追查原因與詐騙集團有關，逮捕動手毆打的梁姓、施姓、羅姓3名男子及介紹陳男賣銀行帳戶、設局約陳男出面的王姓女子；桃園地院今依傷害致死等罪判處梁男12年、施男10年和羅男8年徒刑，王女則被判刑10月。全案可上訴。

這起命案發生在去年10月4日，23歲的陳男生前透過王女賣銀行帳戶給梁男，收取5萬元酬金，但雙方事後為了5萬元是一次性買斷或月租費用問題鬧翻，才會被王、梁等人設局約出，押到大園某處施暴凌虐，最後因受傷內出血嚴重併發橫紋肌溶解症，遭丟包溫州公園不久便倒地不起，隔日凌晨被發現時已無氣息。

審理時，梁、施2男承認傷害致死，否認殺人，有意願與陳男家屬和解，希望從輕量刑。羅男稱自己僅到場助勢，應不構成傷害致死，也希望從輕量刑。王女則認為自己無罪，稱自己是為了解決梁、陳因買賣銀行帳戶衍生的債務糾紛才幫忙約陳，無法預見梁、陳見面之後會發生什麼事，應不算傷害致死共犯。