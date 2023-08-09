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洩國防機密！共諜案連環爆 5日內2校級軍官、1商人羈押禁見

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陸軍航特指揮部601旅中校謝孟書涉洩漏機密給大陸，1日時與商人謝秉成同遭羈押禁見，另外在陸軍花東防衛指揮部擔任作戰官的何姓少校，也遭檢舉外洩國防機密，台灣高等法院5日裁定羈押禁見。

據傳謝姓中校將航特部漢光39號任務總提示「整本」翻拍交中共情報布建人員，內容被我反間部署回傳查證而曝光，航特部601旅執行中樞衞戍任務部署可能全盤曝光，軍方展開損害控管，因案情明確，國防部在全案未起訴、判決前就重話批評「此類出賣國家人民罪行」。

今年4月甫從陸軍化生放核訓練中心退役的蕭姓前少校教官，在首波約談中供出機密資料來源，檢方命60萬元交保，何姓少校緊接著被約談。

高院今表示，目前裁定羈押的共有3人，包括中校謝孟書、商人謝秉成和何姓少校，合議庭都認為他們涉犯國家機密保護法第33、34條等罪嫌重大，且有事實足認有勾串證人之虞，不羈羈押將難進行偵查程序，因此依刑事訴訟法「有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞」規定，先後裁定羈押禁見。

據了解，本案源於有人檢舉，調查局著手調查。

陸軍花東防衛指揮部何姓作戰官遭檢舉外洩國防機密，台灣高等法院5日裁定羈押禁見。圖／報系資料照片
陸軍花東防衛指揮部何姓作戰官遭檢舉外洩國防機密，台灣高等法院5日裁定羈押禁見。圖／報系資料照片

陸軍 國防部 刑事訴訟 共諜

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