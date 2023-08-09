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南投市民代表候選人千元買票 二審判緩刑罰60萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣廖倉賜在去年參選南投市市民代表，涉嫌找來樁腳幫忙以每票1000元的價格幫忙買票，廖未能當選，但被檢調查出涉嫌賄選，二審今撤銷一審判決，仍認定廖犯交付賄賂罪，判刑1年10月、褫奪公權4年、緩刑5年，另支付公益捐60萬元，仍可上訴。

二審合議庭審酌，廖倉賜在偵查前階段，曾一度否認犯行、心存僥倖，另外此案賄選人數不少，交付賄選金額也不在少數，一審僅宣告緩刑付30萬元公益捐，不足以彰顯廖犯行對社會法治傷害程度與犯罪預防，因此撤銷一審判決，改宣告60萬元公益捐，另外向指定政府機關等公益團體，提供240小時的義務勞務、接受法治教育10場，此案仍可上訴。

判決指出，廖倉賜是參選去年投票的第22屆南投市市民代表第三選區候選人，他在去年10月初時，找來吳姓樁腳幫忙買票，吳回報他與另名謝姓樁腳可協助125票，廖因此交付12.5萬元給吳，以每票1000元的價格，由吳、謝等人向選區的選民行賄。

吳姓樁腳一共向3戶20名選民買票，交付2萬元賄款，其餘7.4萬元則尚未行賄，謝姓樁腳則是交付17名選民，1.7萬元，剩下1萬元餘款則尚未行賄。

南投地院審理後，依交付賄賂罪，判處有期徒刑1年10月，褫奪公權4年、緩刑5年，支付公益捐30萬元，全案上訴台中高分院後今天宣判，撤銷一審判決。

南投縣廖倉賜去年參選市民代表時涉嫌買票，台中高分院今宣判仍判他緩刑。圖／本報資料照
南投縣廖倉賜去年參選市民代表時涉嫌買票，台中高分院今宣判仍判他緩刑。圖／本報資料照

樁腳 南投 賄選

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