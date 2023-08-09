里長夫婿窄巷停車擋道衝突案判完問題無解 法官罕見將判決書寄警方

新北市新店區女里長的李姓夫婿與楊姓鄰居因私地停車影響用路安全起衝突，辱罵楊並推倒楊的自行車，法官判罰金8000元、可緩刑；案子判了，問題還是沒解決，法官罕見將判決書寄給交通局、警察局，盼另一種公權力更妥適處理。

台北地院承審法官認為，李、楊的衝突凸顯雙方面對既有問題不能理性討論，另存有楊對土地利用及停車的堅持，致造成公共安全隱憂；案子的刑事責任已經檢視，「私有土地」與「公安秩序」的矛盾卻未弭平。

因此，法官除將判決書通知交通、警政主管機關予以注意、介入外，更期盼楊身為當地住民的一分子，能以柔性方式與左右鄰里謀求互信、互利的住居狀態，以求自身與公共福祉的協調為上。

李與楊住在同一條窄巷裡，因土地停車問題時有嫌隙，2022年3月4日下午1時，李見楊在公寓外牆張貼「私權土地請勿佔用」公告，即加撕毀，楊自監視設備發現，與李發生口角，李在多數人共見聞處罵楊「王X蛋」。

此外，2022年9月1日中午12時，李見公寓1樓停有楊的2輛自行車，徒手拉扯推倒自行車致損壞，李犯毀損、公然侮辱2罪被訴。

法官認為，李與楊對巷道接鄰私有土地的使用、停車、是否影響公安理念不同，對楊辱以不雅言語，又因楊的自行車造成家中老小出入困難之故，將車子推倒，行為確實不該，不過，楊重視自身權利的同時，恐也危害鄰右權益，甚至造成不良影響。