推動司改 法務部：聘用檢察官助理補充辦案量能

民團盤點司法改革，指仍有諸多無進展。法務部今天說，將虛心傾聽、審慎研酌，將持續推動司改承諾，並向行政院爭取第二預備金，聘用檢察官助理，補充檢察團隊辦案量能。

民間監督落實司改國是會議決議聯盟7日召開記者會，盤點總統蔡英文任內的司改成績，項目與範圍是歷任總統之最，但仍有諸多改革無進展，也呼籲各總統參選人重視司法改革，改善民眾不滿現況。

法務部今天回應表示，司法改革是一個持續進程，需要各方共同參與及支持，將秉持開放的態度，持續與社會各界溝通對話，共同努力打造更加公正、透明和值得信任的司法體系，為民眾提供更優質的司法服務。

針對減輕檢察官工作負擔部分，法務部指出，除提出相關修法及措施外，在人力增補方面，已向行政院提出4年（111年至114年）請增檢察機關員額計600人計畫，並獲得同意爭取第二預備金中，將由檢察機關聘用檢察官助理，補充檢察團隊辦案量能，強化打擊犯罪戰力。

法務部表示，研議成立國家司法科學研究院，擬將法醫研究所改制為國家司法科學研究院，今年3月間已提出組織法草案，研究院設置司法科學委員會，就司法科學提出認證規範及推行司法科學政策，召開多次研商會議，聽取各界意見並積極進行中。

此外，針對揭弊者保護法修法進度，法務部指出，揭弊者保護法草案於106年起改採公私合併立法，為兼顧明確、可行性，並考量企業承受力，調整為折衷的公部門及上市上櫃公司先行版，已由行政院繼續審查中，並已召開4次會議，務求立法能更完善、妥適。

法務部提供的新聞稿指出，各地方檢察署已成立「偵查不公開檢討小組」，定期公布檢討及查辦情形，以及為兼顧外籍人士及身心障礙者的訴訟權益，建置特約通譯名冊提供司法通譯的選擇。