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瑪莎案小開父出700萬調解仍破局 二審法官裁定繼續押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市宋姓大學生在前年間，與駕駛瑪莎拉蒂的食品業小開張敦量發生車禍，張夥李韋霖、陳勁豪涉毆打宋致重傷，張被判刑9年，全案上訴二審後，上周開延押庭，張律師提到，張父願出700萬元調解，但仍破局，法官審理後今裁定繼續羈押。

張敦量涉嫌毆打宋姓大學生致重傷，今年初一審審結，張被依殺人未遂罪，判刑9年，其他兩名共犯，則被依重傷害罪判刑4年8月，全案上訴台中高分院後，張仍不認有殺人犯意，僅承認有傷害、妨害自由犯行。

因此案張敦量等3名被告在一審審結之後，只剩張敦量仍在台中看守所羈押，因羈押期將在8月23日屆滿，二審法官在上周四開延押庭。

當時張敦量律師林柏宏向法官提到，此案張父願賠償700萬元，與被害人和解，但書是對方要與張跟李、陳都和解，不能僅與張和解，因此調解破局，但希望法官審酌，張無逃亡的理由，希望能以具保代替羈押。

不過檢方不同意，認為此案涉及重罪，一審已重判9年，重罪伴隨逃亡，張敦量仍有逃亡之虞，希望法院繼續羈押。

法官審理後認定，張敦量已在一審被判刑9年，顯示犯罪嫌疑重大，而且重罪伴隨逃亡的高度可能，趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰是基本人性，張因已受原審重刑的諭知，可預期其逃匿以規避審判程序進行，以及刑罰執行的可能性甚高，自有相當理由認有逃亡之虞，因此裁定繼續羈押，從今年8月23日延押2個月。

台中市宋姓大學生在前年間與駕駛瑪莎拉蒂的張敦量發生車禍，宋被毆打致重傷，一審張被認定殺人未遂，判刑9年。圖／報系資料照
台中市宋姓大學生在前年間與駕駛瑪莎拉蒂的張敦量發生車禍，宋被毆打致重傷，一審張被認定殺人未遂，判刑9年。圖／報系資料照

大學生 台中市

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