2男吸笑氣找傳播妹 嫌「服務差」討7千元害朋友被馬伕砍死

陳姓、羅姓男子到中壢某摩鐵吸笑氣，再找張姓傳播妹助興，兩人認「服務不佳」，要求索回已支付的7千元費用；張女不從，陳揮舞西瓜刀，她扔錢後逃離、向馬伕邱俊瑋告狀。邱撂來10人報復，結果應陳邀約到場的李姓友人遭砍到腎、脾破裂，3天後死亡。台灣高等法院今依殺人罪判邱14年6月徒刑、傷害罪處5月得易科罰金之刑。

陳與羅2021年7月9日來張姓傳播妹，枉死的李姓友人（19歲）則是在他們向張女討回7千元費用後才和女友到場，原本要開車載羅返家，卻遇死劫。

邱俊瑋等11人手中拿著棍棒、木刀、西瓜刀等武器，而當時在摩鐵房間裡的陳姓、羅姓男子也有刀械，邱等人先在櫃台集結，想在心理上壓制對方好「討錢」，沒想到陳透過門縫發現來者不善，也拿西瓜刀揮舞。當房門被撞開，雙方混戰，衝突中邱拿西瓜刀砍向手持短刀防衛的李姓男子，李腹部、腿部遭襲，當場休克。

李的女友在案發時躲在廁所，幸免於難，摩鐵員工報警處理。

邱俊瑋固坦承衝突，但表示是要向陳等人索討傳播服務費，他否認殺人、傷害犯行，並表示當時是為了保護同夥才出手壓制，況且陳等人才是強盜張姓傳播妹財務的現行犯。

本案在桃園地方法院審理時時，因被告吳岳霖由桃院通緝中，陳智杰另行審結，審理的只有9人。一審認為邱俊瑋不認錯，也沒有十足悔意，還把責任推給陳和李姓死者，其他同夥也沒人和被害人和解或賠償，全都判刑。其中邱一審原被依殺人、傷害判15年徒刑與6月得易科罰金之刑。

因檢察官和邱俊瑋、李銘維、徐海淯、吳冠穎、陳智杰上訴，高院審理後認為邱俊瑋犯的2罪沒有依刑法第62條前段「自首」規定減刑，而其他人部分也有認事用法違誤，因此部分撤銷改判。除了邱遭被依殺人罪判14年6月徒刑、傷害罪處5月徒刑，得易科罰金外，其餘9名被告分別被高院依傷害罪判4月至1年5月不等徒刑。

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