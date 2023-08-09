妻抱幼女肉身擋車理論 狠夫竟開車推撞妻女1分鐘

新竹35歲羅姓男子不顧家暴保護令，2020年9月竟來到妻子住處，並在地下室B1停車場開車推撞抱著幼女的邱姓妻子，害得邱女跌坐在地。邱女事後驗傷發現左右膝挫傷、左右手臂、左小腿也有挫傷瘀青，憤而提告。新竹地院最後依違反保護令罪，處羅男拘役8日，易科罰金8千元，緩刑2年。

判決書指出，邱女持新竹地院核發暫時保護令，丈夫羅男依法不得對邱女及兩人所生女兒實施身體或精神上騷擾、脅迫或其他不法侵害行為。羅男於2020年9月4日下午5時許，在保護令有限期間前往邱女住處停車場，羅男因不滿邱女抱著女兒不讓其離去，竟開車推撞2人。

當時邱女抱著年幼的女兒，以肉身擋車阻擋羅男離去，並要求羅男下車理論，但羅男竟一時心生憤恨而情緒失控，竟開車緩慢前進，並持續推擠撞擊邱女長達1分鐘，導致邱女四肢均有擦挫傷。