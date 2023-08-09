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嘉南水產銷美吳郭魚檢測超標遭退櫃 追出飼料廠違法加禁藥

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉南水產公司2019年間外銷吳郭魚到美國，經美國驗出魚體含三甲氧芐氨嘧啶，檢測值超標而遭全數退運，損失上千萬元，業者將飼料送檢後發現含該添加物，但在國內不得用在飼料添加物，一審認飼料公司、方姓負責人犯非法製造肥料罪沒收百萬，方判4月並科罰4萬，上訴被駁回。

雲林檢調調查，「磺胺氯吡嗪」及「三甲氧芐氨嘧啶」等並非主管機關公告得用於家畜、家禽或水產動物的飼料添加物，不得用於飼料或飼料添加物中。

該飼料廠自2019年間含有「磺胺氯吡嗪」及「三甲氧芐氨嘧啶」等動物用藥，加入尼羅魚飼料內，並於同年8月至11月間，以1包500元的價格（每包30公斤），賣給嘉南水產股份有限公司共1968包，得款98萬4000元。

業者將該飼料投入養殖吳郭魚後，同年10月將該批吳郭魚外銷美國，經美國食品藥品監督管理局驗出魚體含有三甲氧芐氨嘧啶，檢測數值為12.3ppb，超出美國法規允許的最大標準值10.0ppb，而遭全數退運。

後經嘉南水產將自肥料公司購買的飼料送往台灣檢驗科技股份有限公司食品實驗室測試，發現飼料含有磺胺氯吡嗪及三甲氧芐氨嘧啶等物質而提告，業者表示因使用該飼料，致其魚貨外銷美國後遭退櫃，所生損害共計1198萬9908元。

一審認方所為違我國現行法規，但因部分外國法對磺胺氯吡嗪及三甲氧芐氨嘧啶設有容許值，犯行尚非惡性重大，且業者因方所受有退櫃費的損害，然其餘損失尚無法佐證，念及方犯後坦承犯行，並自動繳回部分犯罪所得，犯後態度尚可等一切情狀。

法官認方犯非法製造飼料罪處4月，併科罰金4萬元。另飼料公司因其從業人員執行業務，犯非法製造飼料罪處罰金15萬元，公司扣案犯罪所得7萬5千元沒收，未扣案犯罪所得90萬9千元沒收。

然而，方及飼料公司不服上訴，認方所為固違反我國現行法規，但因部分外國法對磺胺氯吡嗪及三甲氧芐氨嘧啶設有容許值，且磺胺氯吡嗪及三甲氧芐氨嘧啶也非飼料管理法所稱的有害物質，無法認定確已達間接危害人體身體健康情形，犯行尚非惡性重大。

方等人主張，嘉南水產因所養殖的尼羅魚常有生病問題，希望飼料公司能提供有效防免疾病的飼料，經其要求才提供添加物加入飼料，相較於未添加魚飼料，售價只增加90元，方並未因此獲有高額利潤，僅單純基於滿足客戶需求的立場，請求法官審酌上情，給予方及公司較輕刑度。

台南高分院認為，經核並無量刑輕重失衡、裁量濫用的情形，而方及公司上訴請求從輕量刑的理由，已為原審量刑的參考因子，仍不足以動搖原判決的量刑基礎而駁回。

台南高分院認為，經核原審並無量刑輕重失衡、裁量濫用的情形，駁回上訴。圖／本報資料照
台南高分院認為，經核原審並無量刑輕重失衡、裁量濫用的情形，駁回上訴。圖／本報資料照

飼料 吳郭魚 超標

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