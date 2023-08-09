小三沒好下場？她嘆電視演的是對的 擔心上街被甩巴掌

桃園一名許姓女子與職場老闆亂搞男女關係，明知對方已婚，仍和對方親吻摟抱且同床共枕，後來被老闆娘告上法院求償200萬元，還稱老闆騙她已離婚，自己也是受害者，結果她與其他同事的談心對話成證據，不但證明她知道老闆是有婦之夫，還曾嘆說「電視演的是對的，小三都不會有好下場」；桃園地院審理此案，最後判許女須賠20萬元。

判決指出，許女明知老闆是有婦之夫且育有2名子女，仍與老闆交往，曾經親吻摟抱和同床共枕，因此被老闆娘提告侵害配偶權及求償200萬元。許女雖然承認和老闆交往，但她主張憲法與法律皆未承認配偶權的存在，指縱使配偶權是法律上的權利，配偶權與性自主權相較之下，她的行為也沒有不法。

許女還說，她是因為老闆謊稱「已離婚」才答應交往，由於無從查證，所以沒有侵權的故意或過失責任，就算有責任，老闆娘求償的金額也太高，希望駁回。

法院調查，許女不否認和老闆交往且有親密行為，她雖主張憲法與法律未承認配偶權，但事實是配偶權受民法保障。

法院再查，許女與其他同事談心時曾表示「我一開始就知道他（指老闆）有老婆」，還說「每個認識的人總跟我說我到最後會一無所有，我都不信，但結局好像總逃不過這個結果，果然電視演的是對的……小三都不會有好下場」，甚至稱「我以前一直擔心走在路上會被他老婆呼巴掌」等語，認定她侵權行為屬實，最後審酌侵權情節和雙方財力等情，判她須賠20萬元。