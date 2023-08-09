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慘了！酒駕犯不認罪搬「憲法」和檢察官鬥法 結果法官判他去坐牢

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

李姓計程車司機酒駕，抽血酒精濃度換算吐氣濃度每公升0.848毫克，依公共危險罪起訴；李辯稱執法違憲，台北地院認為，檢方向醫院函查抽血病歷合法，判李有期徒刑7月，併科罰金6萬元，李如不上訴，要坐牢。

2022年8月23日7時，李飲用酒類沿新北市新店區安一路行駛，車開到和成街，差一點開進捷運輕軌工程工地內，徐姓駕駛按喇叭示警，李才煞停，之後，李繼續酒駕到裕和街，將車子停在路旁熄火。

警方7時50分獲報前往，要對李施酒測，李不肯，遭以妨害公務現行犯逮捕，李到了派出所表示身體不適，警方幫他撥打119叫救護車，到耕莘醫院時，醫師對李抽血檢查，查出李酒駕，檢方起訴李。

李辯稱，醫院抽血在先，警方向檢方聲請許可抽血在後，與憲法法庭「111年憲判字第1號」揭示的程序不符，且侵犯他的個人資料及隱私，血液報告是檢警違法取得的證據，沒有證據能力。

李的辯護人稱，李的抽血資料是隱私，醫事人員無故洩漏給檢警機關，屬於非法取得的證據。

法官認為，李到醫院主訴胸悶、全身不適、發燒，醫師對李抽血沒有偽造的必要，報告得為證據，員警就抽血向檢方聲請鑑定許可獲准，檢察官向醫院調取報告，醫院方面也沒有洩漏個資，李與辯護人的辯詞都不可採。

法官順便幫李、李的辯護人「上憲法課」，表示憲判字第1號判決的基礎，是以「肇事」為前提，李未肇事，與憲法判決指涉的背景迥異，辯護人以憲法判決答辯，並辯稱警方處理在程序上違憲，顯屬誤解。

判決說，李無視政府宣導禁止酒駕之嚴令，罔顧公眾安全，飾詞狡辯，推諉卸責，沒有悔悟之意，審酌犯罪動機依法判決，以資懲儆。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓計程車司機酒駕，抽血酒精濃度換算吐氣濃度每公升0.848毫克，依公共危險罪起訴，李辯稱執法違憲。示意圖／警方提供
李姓計程車司機酒駕，抽血酒精濃度換算吐氣濃度每公升0.848毫克，依公共危險罪起訴，李辯稱執法違憲。示意圖／警方提供

酒駕 檢察官

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