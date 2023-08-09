長照機構男員工載老婦體檢 輪椅撞門檻翻倒致老婦顱內出血

周姓男子去年7月早上受屏東縣某老人長照中心委任，開車載運該機構郭姓住民至醫院進行體檢，返程抵達中心後，周男協助推輪椅送郭女回房休息時，不慎撞到中心大門入口處門檻，導致郭女連人帶車向後翻倒，造成她顱內出血，後續併發腦部疾病不治，屏東地院今一審依過失致死罪，判周7個月徒刑，緩刑5年，可上訴。

檢方指出，周男於去年7月22日早上8點半左右受屏東縣內某老人長期照顧中心委任，開車載運在該中心受照顧的郭姓女子至醫院接受體檢，再於同日上午10點40分左右載她返回，而周男在推輪椅送郭女回寢室休息的過程疏於注意，貿然推送輪椅前行，導致郭女乘坐的輪椅碰撞該中心房屋入口處門檻而向後翻倒。