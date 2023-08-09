林園金屬建材工廠偷埋廢漆渣 以合法掩護非法移送法辦

高雄市環保局四月接獲檢舉有工廠違法掩埋廢漆渣，6月8日會同保七總隊、環保署督察大隊，前往這家公司位於林園、小港等5處廠房開挖、稽查，查獲未經許可提供土地回填、違法堆置廢棄物，且實際廢棄物產出量與上網申報數據不符等各項缺失及違法行為，除開罰16件次，並依廢清法移送地檢署偵辦。

高雄市環保局稽查科表示，今年4月接獲民眾檢舉，指一家製作防火建材公司在自家林園廠偷埋廢漆渣，經稽查人員初步調查，認定業者涉嫌重大，6月8日會同警政署保七總隊、環保署環境督察總隊南區大隊等單位前往此公司位於小港、林園等5處廠區展開搜查，結果發現多項違法情節。

環保局查出，這家公司先於108年在自家廠內非法掩埋廢漆渣，並以水泥覆蓋，到了112年初，再委由合法清除業者挖除廢漆渣，然後載運到合法處理廠處理。6月8日環保署督察大隊開挖10處，取出樣本，送往實驗室檢驗，赫然發現土壤裡含甲苯、乙苯、二甲苯等揮發性有機化合物超標。

環保局表示，「以合法掩護非法」偷埋廢漆渣的行為，已經違反廢棄物清理法第28條規定；此公司未檢具廢棄物清理計畫書送審，及廢酒精空桶未標示事業名稱、貯存日期、數量等違規行為，也違反廢清法第31條及第36條規定。

環保局指這公司小港二廠、三廠因廢棄物貯存缺失，違反廢清法第31條規定；林園一廠至三廠，未檢具廢棄物清理計畫書送審、廢岩棉未於明顯處以中文標示廢棄物名稱、未有防止地面水、雨水及地下水流入滲透的設備或措施，也違反廢清法，總計開罰16件次，罰款391萬8千元，限期改善，並依法移送高雄地檢署偵辦。