台中女童控大伯從小二起猥褻26次 他認罪卻二度獲判無罪

台中市國小女童指控同住大伯，從國小二年級起，以親嘴、隔褲摸下體方式猥褻，至少26次，女童大伯在檢方訊問時，承認與姪女玩時，曾「頂住」姪女下體數秒，審理時翻供，一、二審認定此案僅有女童證述，且證述含糊，雖女童大伯一度認罪，但不能以此論罰，判女童大伯無罪。

判決指出，一名讀國小的女童在輔導老師晤談時透露，同住一起的大伯會有伸舌頭親吻她嘴巴、隔著褲子摸下體方式猥褻，從國小二、三年級間約每兩周一次，四年級開始則是每三周一次。

女童大伯在檢方偵訊時供稱，他與姪女同住，平常會到姪女房間「逗她」，有時姪女不理他，他就會搔姪女大腿，有時姪女閃避時，就會碰到姪女下體，但姪女說「阿伯不要」時，他就會停手，有時抱姪女玩時，也會碰到下體，時間都很短暫。

女童大伯說，去年3月間，與姪女拉扯棉被時，手滑動時有碰到姪女下體，當時姪女有叫他出去，當時手有「頂住」姪女下體約1至2秒，願意承認加重猥褻、乘機猥褻犯行。

不過一審審理時，女童大伯改口，他以為檢察官說的「下體」是下肢、大腿的意思，否認有猥褻犯行。

一審審酌，此案僅有女童的證述，其餘女童的母親或是女童的輔導老師等人，都只是轉述女童的說法，而女童對於國小二年級至四年級間，如何遭大伯猥褻的情節、時間、地點，都已概略、含糊籠統的方式陳述，證述有疑，因此認定此案為避免誤判造成冤抑，不能僅憑女童指控即論罪，判女童大伯無罪。