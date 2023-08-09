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台中女童控大伯從小二起猥褻26次 他認罪卻二度獲判無罪
台中市國小女童指控同住大伯，從國小二年級起，以親嘴、隔褲摸下體方式猥褻，至少26次，女童大伯在檢方訊問時，承認與姪女玩時，曾「頂住」姪女下體數秒，審理時翻供，一、二審認定此案僅有女童證述，且證述含糊，雖女童大伯一度認罪，但不能以此論罰，判女童大伯無罪。
判決指出，一名讀國小的女童在輔導老師晤談時透露，同住一起的大伯會有伸舌頭親吻她嘴巴、隔著褲子摸下體方式猥褻，從國小二、三年級間約每兩周一次，四年級開始則是每三周一次。
女童大伯在檢方偵訊時供稱，他與姪女同住，平常會到姪女房間「逗她」，有時姪女不理他，他就會搔姪女大腿，有時姪女閃避時，就會碰到姪女下體，但姪女說「阿伯不要」時，他就會停手，有時抱姪女玩時，也會碰到下體，時間都很短暫。
女童大伯說，去年3月間，與姪女拉扯棉被時，手滑動時有碰到姪女下體，當時姪女有叫他出去，當時手有「頂住」姪女下體約1至2秒，願意承認加重猥褻、乘機猥褻犯行。
不過一審審理時，女童大伯改口，他以為檢察官說的「下體」是下肢、大腿的意思，否認有猥褻犯行。
一審審酌，此案僅有女童的證述，其餘女童的母親或是女童的輔導老師等人，都只是轉述女童的說法，而女童對於國小二年級至四年級間，如何遭大伯猥褻的情節、時間、地點，都已概略、含糊籠統的方式陳述，證述有疑，因此認定此案為避免誤判造成冤抑，不能僅憑女童指控即論罪，判女童大伯無罪。
檢察官以女童大伯曾在偵訊時自白認罪提出上訴，不過台中高分院認為，被告的自白不得作為有罪判決的「唯一證據」，仍應調查其他必要的證據，以察其是否與事實相符，但此案僅有女童證述，且其證述過於籠統，無法僅此作為認定女童大伯有罪認定，駁回上訴，維持無罪判決，仍可上訴。
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