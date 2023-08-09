花指部少校涉外洩國防祕密 高檢署：羈押偵查中

高檢署擴大偵辦航特部中校等人涉洩國防祕密案，日前羈押禁見涉刺探並外洩區域與中央國防演習部署祕密的花指部何姓少校獲准。高檢署證實何姓少校在押，並表示依法偵查中。

據悉，檢察官指揮調查局清查相關金流與在押、交保的被告證詞，認為陸軍花東防衛指揮部何姓少校作戰官，涉嫌刺探並收集花防部的區域、中央國防防備專案部署、演習等祕密，認定與部分交保被告有勾串之虞，因此向高院聲押禁見何男獲准。

全案緣於，檢調獲報，指桃園市龍潭區陸軍航空特戰指揮部601旅，現役謝姓中校涉嫌洩漏國防祕密給疑似中國等境外勢力單位，並疑似在台接觸現役、退役軍人發展組織，疑似將相關區域、中央國防演習專案資訊交由境外勢力指定的商人謝姓男子。

台灣高等檢察署7月31日指揮法務部調查局桃園市調查處等單位，並發動首波搜索包含航特部601旅等地，並約談謝姓中校、謝姓男子等人到案說明。

檢察官複訊後，依涉犯刑法外患罪之洩漏或交付國防應祕密之文書、圖畫、消息或物品罪，以及洩漏或交付國防應祕密之文書、圖畫、消息或物品於外國或其派遣之人罪，向台灣高等法院聲請羈押禁見謝姓中校、謝男獲准。

此外，本案尚有包含陸軍化學兵學校陸軍化生放核訓練中心退役蕭姓少校教官、台中清泉崗空軍基地蕭姓作戰官、台中成功嶺104新訓旅洪姓上尉、南部某營區後備旅劉姓中士等4人，均以被告身分被檢調約談。

檢調獲報，指疑似蕭男退役前有異常金流，並涉嫌外洩訓練中心勤務、越權儲存資料未遂，檢察官訊後諭令以新台幣2萬元到60萬元不等金額交保，全案持續擴大偵辦中。