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女逛賣場撿到手機謊稱沒看到 失主「聽音辨位」揪出她偷藏置物箱

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

方姓男子外出丟失手機，打開平板電腦找到手機位置出現在高雄鳳山區某大賣場，詢問賣場碰到的黃姓女子，黃女卻裝傻說不知情，宋男用平板開啟手機鈴聲，熟悉的音樂聲從黃女機車置物箱傳出，打開後當場人贓俱獲，高雄地院依侵占罪判罰1萬元，得易服勞役。

判決指出，去年9月30日晚間8點多，方男外出回家時發現手機丟失，他拿出平板搜尋手機位置，最後定位在鳳山區某間大賣場，方男趕到賣場詢問，追問電源有沒有撿到，沒有獲得正面回應，向顧客詢問，也仍找不到手機。

當時方男見到黃女步出店外，詢問黃女有沒有撿到手機，黃女稱沒有後，方男靈機一動，用平板撥打手機電話，聽到自己手機設定的「垃圾車鈴聲」響起，方男「聽音辨位」，跟黃女說鈴聲好像是從店裡傳出來。

方男走進賣場，果賣場玻璃門一關，鈴聲就消失，步出賣場後，鈴聲又隱約出現，循聲走到機車停車區，發現鈴聲從某輛機車傳出，此時黃女就站在該輛機車旁邊，手機鈴聲正好就從黃女機車置物箱傳出。

方男請黃女將置物箱打開，果然在車內找到他的手機，此時黃女才稱她本來要拿去派出所報案，結果趕著明天新店要開幕，正在採買商品，忘了有撿到手機。

方男不相信黃女說法，報警提告侵占，檢察官認為，當時黃女知道方男正在賣場尋找手機，卻沒有表明自己撿到手機，反一再隱匿而未吐實，有悖常情，依侵占遺失物罪起訴後並聲請簡易判決，黃女被法官判罰1萬元，得易服勞役，可上訴。

黃姓女子撿到方姓男子手機，被法院依侵占罪判罰1萬元，得易服勞役，可上訴。記者張議晨／攝影
黃姓女子撿到方姓男子手機，被法院依侵占罪判罰1萬元，得易服勞役，可上訴。記者張議晨／攝影

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