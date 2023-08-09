怪麥當勞設計不良 女桌遊講師下樓摔斷腳求償61萬

一名女桌遊講師前年到麥當勞永和中正分店用餐，走下樓梯時失足踩空摔倒，造成韌帶斷裂、左腳骨折，她認為麥當勞階梯和扶手設計不當，請求麥當勞賠償61萬餘元，台北地方法院認為麥當勞沒有疏失，判女講師敗訴，可上訴。

女講師提告主張，她2021年3月13日上午9時許到麥當勞吃飯，用餐完畢準備下樓時，因店內階梯與手扶把設計不當，讓她瞬間失足踩空跌倒，造成左腳踝挫傷、左踝及左足韌帶斷裂、左側足部舟狀骨閉鎖性骨折等。

女講師指出，麥當勞是連鎖餐飲業者，應派員定期巡視分店，注意分店樓地板、樓梯、手扶把設計有無不周全或積水、汙穢等，易導致客人滑倒受傷的狀況，但麥當勞疏未注意才讓她受傷，她請求醫藥費、不能工作薪資損失、精神慰撫金等共61萬餘元。

麥當勞指出，經事故發生時的監視錄影帶畫面，女講師行走時步履平穩，沒有任何異狀，但在走最後一階踏出左腳時，才未站穩失足跌倒，而女講師未舉證分店階梯和扶手有何設計不全之處，不能認定有因果關係。

麥當勞表示，測量案發的樓梯和平台寬度皆符合規定，女講師也沒有舉證樓梯有水漬或汙穢物，且請求的薪資損失金額也與證據不符，盼法院駁回訴訟。

台北地院勘驗監視器畫面，認為女講師從2樓走樓梯至1樓間步履平穩，是在1樓梯平台往最後一階步行時不慎跌倒，女講師未提出任何證據證明分店樓地板、樓梯有水漬、積水及汙穢物，不能僅憑女講師受傷就認定麥當勞有疏於維護環境。