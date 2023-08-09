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七旬翁掐女設計師胸問36C 辯汗濕想送她內衣當監工禮判緩刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

七旬老翁梁秀山因兒子出資裝修房子，前年結識年輕的女室內設計師，竟老不修問對方「是不是穿36C？」要送她一套內衣當監工禮物，還掀開她的衣服抓胸猥褻，士林地法院認定梁犯強制猥褻罪，判他10月徒刑。台灣今駁回上訴駁回上訴，但緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

梁秀山的住宅在新北市淡水，2021年11月25日下午為了裝潢事宜和女設計師在客廳討論，但梁先是強行替女設計師「按摩肩膀」，再以要幫她買內衣為由，徒手她上衣下擺伸進後背，碰觸她內衣後勾扣環。女設計師反抗，梁轉從她背後環抱，並隔著衣服掐她的右胸，被害人掙扎，又被他捏了胸部一把。

女設計師驚嚇不已，從客廳處逃到儲藏室門口，梁秀山緊跟在後，且再次掀開她的上衣說要「拍攝內衣照」。因梁步步逼人，為求脫身，女設計師迅速地給他「友情擁抱」後轉身逃離，並向淡水警方報案。士林地檢署偵結後，依強制猥褻罪起訴。

梁秀山辯稱女設計師因住宅設計案壓力很大，他看對方滿頭大汗，便問她「衣服濕了要不要買內、外衣，我們可以一起去民族路、民權路那邊看」。他說因之前一起吃過飯，也都是他在付錢，他知道對方很辛苦，如果跟他一起去，他可以送她衣服。

梁稱掀開衣服是為了看尺寸，只有輕輕擁抱、按摩拍肩膀，否認抓胸強制猥褻。

女設計師表示，當天冷氣廠商因材料不足而先離開，拆除師傅在儲藏室打鑿，揚起很多粉塵、噪音很大，她坐在陽台外推處等師傅拆完，老翁就靠近她，並開始一連串的騷擾、猥褻。女設計師說，梁掀她衣服要拍內衣，還說「不是拍前面沒關係」，並說很喜歡她、可以親嗎？

士林地院指拆除師傅的老闆後來到場，女設計師請求載她離開案場，並在車上大哭「遇到可怕的事」，老闆證稱當下不好意思問細節，但有問是誰，女設計師回答「那個老先生」；送驗當天穿的長袖上衣，上胸處也檢驗出與梁秀山有父系血緣關係DNA。

士院認為雙方只是設計師與業主關係，沒有親密私誼，且年齡差距大，女設計師應不至於同意梁按摩肩膀等敏感部位，不採信他的辯詞，且梁無悔意，判他10月徒刑。

高院審理後，仍維持一審認事用法，但讓梁秀山緩刑2年。

七旬老翁梁秀山老不修問女室內設計師「是不是穿36C？」，稱要送她一套內衣當監工禮物，還掀開她的衣服抓胸猥褻，士林地法院認定梁犯強制猥褻罪，判他10月徒刑；台灣高等法院今駁回上訴，但梁緩刑2年。記者王宏舜／攝影
七旬老翁梁秀山老不修問女室內設計師「是不是穿36C？」，稱要送她一套內衣當監工禮物，還掀開她的衣服抓胸猥褻，士林地法院認定梁犯強制猥褻罪，判他10月徒刑；台灣高等法院今駁回上訴，但梁緩刑2年。記者王宏舜／攝影

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