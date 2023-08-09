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共和黨涉嫌收中共資金助選 周克琦等3人涉犯反滲透法遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年9合1選舉期間，共和黨主席、333聯盟政黨主席周克琦，涉嫌透過潘進東及朱俊源等人，號召助選民眾，支付每人200或250元，為同黨台北市長參選人及市議員造勢拜票。周克琦涉嫌將造勢活動資訊，在造勢活動前3天傳給潘進東及朱俊源等人，潘進東再轉傳資訊給大陸涉台單位人員陳報績效，委託友人帳戶收取人民幣5萬元。台北地檢署今偵結，依反滲透法罪嫌起訴周克琦、潘進東及朱俊源3人，沒收及追徵22萬元不法所得。

檢方指出，去年9合1選舉期間，周克琦涉嫌接受境外敵對勢力指示及資助為候選人站台造勢拜票，而朱俊源及潘進東則基於資助他人為候選人站台、造勢、以旗幟宣傳、拜票之犯意聯絡，去年10月25日至27日期間，安排共和黨台北市長參選人及市議員到場，透過不知情的共和黨幹部，召集30至65人不等的民眾至台北市君悅飯店對面廣場造勢，每日支付每人200或250元費用。

全案經調查局台北市調處移送，台北市政府警察局中正第一分局偵辦，檢方指出，周克琦涉、潘進東及朱俊源涉嫌違反反滲透法。周克琦接受資助所得4萬5千元，潘進東則接受資助所得17萬5千元，檢方依法宣告沒收及追徵。

起訴書指出，潘進東原為大陸地區人士，2002年依台胞眷屬身分來台定居獲准，2021年時擔任莆田市媽祖陶瓷藝術館副館長，經常往返兩岸；朱俊源則是台北市莆仙同鄉會成員副主席，長年發展兩岸媽祖信仰及勞工交流，協助中共在台推動統戰工作，屬於滲透來源。

共和黨主席周克琦（右）。圖／聯合報系資料照片
共和黨主席周克琦（右）。圖／聯合報系資料照片

共和黨 反滲透法 中共

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