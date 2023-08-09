生技公司掛羊頭賣狗肉 金門警局揪假博奕詐欺集團流動賭資逾2億

為打擊近期詐騙歪風，金門縣警局成立「打詐金門隊2.0」，今年5月接獲陳姓民眾報案，指稱遭詐騙新台幣100餘萬元，犯嫌透過臉書、LINE等社群平台，以聲稱小額投資即可獲取高額利潤吸引賭客加入下注，並透過修改程式讓民眾以為贏率高而再加碼，最後卻血本無歸。

金門警局說明，經會同台中警察局第二分局及清水分局共組專案小組長期蒐證，並報請台灣台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，見時機成熟後直搗博弈機房藏匿處，當場查獲18名集團成員。該集團租用商辦大樓辦公室，並以生技公司招牌作為掩護，以掛羊頭賣狗肉方式掩人耳目，實際在內從事網路博弈犯罪，現場查扣犯案用手機130支及電腦主機27台、螢幕57台、監視器1組及現金11萬9000元等贓證物，流動賭資約新台幣2億元以上。

金門警局指出，該集團利用通訊軟體IG或LINE發送博弈致富廣告，再以「交朋友」方式博取賭客信任後，隨即邀請賭客加入集團預先設計之群組內，群內集團成員皆申請數個假帳號，再以一人分飾多角之方式在群組內張貼帶牌贏錢之貼文，接續由本人或其他集團成員以假帳號陸續回復贏錢感言帶風向，讓賭客信以為真，最後加碼付出大筆資金投注後血本無歸。

警方呼籲，近來盛行假借能提供精準預測線上賭博平台 「明牌」，佯稱投資能迅速獲利，實則為詐騙賭客的手法，民眾切勿沈迷賭博或從事賭博業工作，除涉及刑事責任外，亦將造成財產上的損失。