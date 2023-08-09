快訊

反攻大陸夢／蔣中正養病3月軍心渙散 從偷竊到叛逃問題多

竹女改隸陽明交大名字怎麼寫？大學證實稱「竹女附中」

0050每月定期定額1萬元…40歲開始也不遲！他實測：65歲就擁千萬退休金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生技公司掛羊頭賣狗肉 金門警局揪假博奕詐欺集團流動賭資逾2億

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

為打擊近期詐騙歪風，金門縣警局成立「打詐金門隊2.0」，今年5月接獲陳姓民眾報案，指稱遭詐騙新台幣100餘萬元，犯嫌透過臉書、LINE等社群平台，以聲稱小額投資即可獲取高額利潤吸引賭客加入下注，並透過修改程式讓民眾以為贏率高而再加碼，最後卻血本無歸。

金門警局說明，經會同台中警察局第二分局及清水分局共組專案小組長期蒐證，並報請台灣台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，見時機成熟後直搗博弈機房藏匿處，當場查獲18名集團成員。該集團租用商辦大樓辦公室，並以生技公司招牌作為掩護，以掛羊頭賣狗肉方式掩人耳目，實際在內從事網路博弈犯罪，現場查扣犯案用手機130支及電腦主機27台、螢幕57台、監視器1組及現金11萬9000元等贓證物，流動賭資約新台幣2億元以上。

金門警局指出，該集團利用通訊軟體IG或LINE發送博弈致富廣告，再以「交朋友」方式博取賭客信任後，隨即邀請賭客加入集團預先設計之群組內，群內集團成員皆申請數個假帳號，再以一人分飾多角之方式在群組內張貼帶牌贏錢之貼文，接續由本人或其他集團成員以假帳號陸續回復贏錢感言帶風向，讓賭客信以為真，最後加碼付出大筆資金投注後血本無歸。

警方呼籲，近來盛行假借能提供精準預測線上賭博平台 「明牌」，佯稱投資能迅速獲利，實則為詐騙賭客的手法，民眾切勿沈迷賭博或從事賭博業工作，除涉及刑事責任外，亦將造成財產上的損失。

另外，疫情期間許多人為尋求工作收入而應徵賭博機房工作，經營賭博行為在台並未合法，舉凡拉客、客服、設計及維護賭博網站或美工人員，都將成為共犯。

有犯罪集團以生技公司招牌作為掩護，掛羊頭賣狗肉，實際在內從事網路博弈犯罪。圖／金門縣警局提供
有犯罪集團以生技公司招牌作為掩護，掛羊頭賣狗肉，實際在內從事網路博弈犯罪。圖／金門縣警局提供
有犯罪集團以生技公司招牌作為掩護，掛羊頭賣狗肉，實際在內從事網路博弈犯罪。圖／金門縣警局提供
有犯罪集團以生技公司招牌作為掩護，掛羊頭賣狗肉，實際在內從事網路博弈犯罪。圖／金門縣警局提供

賭博 金門 詐騙

延伸閱讀

823郭柯金門合體？ 柯辦：討論中，不希望淪為大拜拜

金門烈嶼南山頭海邊驚現謎樣石塊 文史人揭公禁碑作用

影／金門網紅打卡點突現火燒車 疑似駕駛爬車外「發聲求救」仍不治

福建供水5周年 解金門水荒

相關新聞

獨／違規擺攤 地瓜球老闆襲警被敲破頭、警遭大外割摔斷腿

新竹地瓜球陳姓老闆今年2月在騎樓違規擺攤，遭施姓警員開單告發時，一時氣憤搶過告發單，兩人後來扭打雙雙掛彩，陳被依妨害公務...

趁老闆娘煮麵潛入櫃台偷錢 收銀機「類警報」竊嫌栽了

新竹陳姓男子去年12月至新竹市某知名牛肉麵店佯裝用餐，卻趁老闆娘不注意時，潛入櫃台收銀機想竊取財物，不過就在陳男開啟收銀...

隔褲徒手抓捏舍友下體 嘉義監獄受刑人乘機猥褻判8月

張姓男子因案在嘉義監獄服刑，去年5月間清晨趁同舍房相鄰就寢獄友熟睡之際，伸手進入被子裡面，隔著褲子以手抓捏其生殖器，使對...

生技公司掛羊頭賣狗肉 金門警局揪假博奕詐欺集團流動賭資逾2億

為打擊近期詐騙歪風，金門縣警局成立「打詐金門隊2.0」，今年5月接獲陳姓民眾報案，指稱遭詐騙新台幣100餘萬元，犯嫌透過...

前岳母曝他前妻墮胎的嬰屍還在冰箱 沒性侵證據男不用賠半毛錢

黃姓夫妻不睦，女方離婚後1年，指控遭前夫強制性交2次而懷孕，她身心崩潰而到婦產科引產，提告求償100萬元精神慰撫金，一審...

路面塌陷辯弧度設計害婦人摔斷手 台中市府判國賠72萬

賴姓婦人沿台中太平區長龍2號橋散步踩空摔斷手肘，發現因路面塌陷被落葉覆蓋，對台中市府養工處、環保局提國賠113萬元；養工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦