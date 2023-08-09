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男豪擲84萬抖內求交往落空 法院判女直播主吐出來

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名黃姓男子被感情沖昏頭，誤信網路交友平台吳姓女直播主甜言蜜語，豪擲84萬元「抖內（購買虛擬禮物贊助直播）」想換交往機會，未料對方拿錢後就停止直播並對疏遠他，才知受騙上當；桃園地院審理此案，認為吳女利用黃男感情，虛構事實騙取財物，應償還對方84萬餘元。可上訴。

黃男興訟指出，他與吳女是前年9月透過朋友介紹認識，後來受吳女邀約到直播平台看她直播，期間被要求抖內5千元的虛擬商品「告白禮物」，事成就能交往，他信以為真應允。後來，吳女轉到其他直播平台，又以衝高人氣和爭取業配獎勵要求抖內，他以為2人已是男女朋友，因此在平台儲值19萬4千元，並直接交付65萬元現金讓對方自由運用，未料對方拿錢之後，就以母親癱瘓為由停止直播且刻意疏遠。

黃男指吳女行為是詐欺取財，雖未追究刑事責任，但打民事訴訟要求對方償還他抖內及交付的現金共84萬4千元；法院審理時，吳女未出庭辯論或具狀表示任何意見。

法院調查，吳女以促進直播業績為由，說服黃男陸續支付高達84萬餘元款項之後，突然藉故終止直播業務並疏遠黃男，情節有違常情。

法院認為，吳女是利用黃男主觀上的情愫，虛構不實事由，使黃男陷於錯誤支付金錢，應付賠償責任。由於她未出庭或具狀表示任何意見，而黃男有提出84萬元的支付及轉帳明細，因此最後判她應賠償黃男所有損失。

黃姓男子豪擲84萬元抖內吳姓女直播主，以為能擄獲吳女芳心，未料對方拿了錢就停止直播且開始疏遠。示意圖/Ingimage
黃姓男子豪擲84萬元抖內吳姓女直播主，以為能擄獲吳女芳心，未料對方拿了錢就停止直播且開始疏遠。示意圖/Ingimage

直播主 桃園 民事訴訟

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