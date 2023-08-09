獨／違規擺攤 地瓜球老闆襲警被敲破頭、警遭大外割摔斷腿

新竹地瓜球陳姓老闆今年2月在騎樓違規擺攤，遭施姓警員開單告發時，一時氣憤搶過告發單，兩人後來扭打雙雙掛彩，陳被依妨害公務罪判有期徒刑3月。事後施控訴，陳繼續違規擺攤，且兩人扭打時，遭對方重摔導致左膝半月板破裂，開刀後需要休養6周；陳也控對方執法過當，並稱施是自己跌倒，自己遭警棍打破頭，也要對警察提告。

施姓警員指出，陳違規擺攤賣地瓜球的地方，新竹市政府有公文明示為騎樓範圍，不可停車和擺攤，前陣子市府不斷強調整頓市場、取締違規攤販。當天他例行性到市場周圍取締，發現地瓜球攤占用騎樓又擺到道路上，他依法告發。

沒想到陳男搶他罰單，他呼叫支援時，對方向他逼近，他退後掏出辣椒水，陳男就直接上前來搶，過程中陳男還揮拳攻擊他側腹，控制住他手臂把他側摔在地，並上來掐住他脖子，他因情急拿出警棍抽打對方才脫身，也因遭對方毆打重摔，導致他「左膝半月板破裂」，經過開刀後需要休養6周。

施員控訴，這段期間身心煎熬、難以入眠、常夢到自己被對方壓在地上掐脖子的情景，後來就醫被診斷出急性壓力症候群，未來都還要復健追蹤，這些證據都有呈上給法官，傷勢並非僅是判決書所陳述這樣輕微。

事後他提出115萬和解金，因判決書裡提到的眼鏡、秘錄器、辣椒水、肩燈兩組都是自購的，還有防彈背心襯套也磨損，也因自己需要頻繁看診及恢復治療，才提出35萬物品損失、醫療費和80萬精神賠償金。不過調解時，對方不斷羞辱、譏諷、甩鍋，且至今仍在違規擺攤，生意好到分店接著開，還請議員「關心」讓他非常恐慌。

記者實際走訪，發現該店依舊在騎樓違規設攤，不過還沒開賣，店家外就已經出現排隊人潮。

陳男受訪表示，一開始他先向警方求情，但警察卻罵他是「台中啟智學院」，過程中都是警察先動手，他絕對沒有動手掐脖子，當初只是要把他推開。至於警察腳會受傷，也是因為當初他硬要把他大外割沒成功，警察自己撞到腳跌倒，他也認為對方執法過當，用警棍把他打破頭，他也要對警察提告傷害，工讀生都可以在場作證。

陳男也說，只是做生意的小攤販、手無寸鐵，又不是殺人、吸毒，卻被打得頭破血流，認為警方已執法過當。針對搶罰單一事，他事後也向該派出所所長轉達歉意，他因迫於經濟壓力，不得不擺攤，現在原本擺攤4天已改為2天，並積極找尋承租店面，至於找議員也是因為人生地不熟、沒認識的長輩，單純想找第三方調解，不知道對警方來說是施壓。