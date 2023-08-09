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趁老闆娘煮麵潛入櫃台偷錢 收銀機「類警報」竊嫌栽了
新竹陳姓男子去年12月至新竹市某知名牛肉麵店佯裝用餐，卻趁老闆娘不注意時，潛入櫃台收銀機想竊取財物，不過就在陳男開啟收銀機時，收銀機發出「叮」聲響驚動老闆娘，老闆娘當場上前喝斥，陳男嚇得趕緊逃跑。新竹地院最後依竊盜未遂罪判陳男期徒刑2月，易科罰金6萬元。
判決書指出，陳男去年12月9日下午5時5分許，騎乘機車前往張姓老闆娘所經營的牛肉拉麵店。陳男進入店內點餐後，趁張女備餐未注意之際，徒手開啟放置於櫃台的收銀機抽屜，接著翻找一疊約10張、面額100元的紙鈔。
但因陳男開啟收銀機時發出聲響，張女當場發現並上前喝斥，陳男嚇得立即騎乘機車逃離現場。張女事後報警，警方以車追人找到陳男，訊後將他依竊盜罪嫌送辦。
法官認為，陳男不循正當途徑，竟貪圖一己之私而竊取他人財物，對於社會治安及民眾財產安全產生危害，且陳男才因公共危險案件遭判處有期徒刑2月確定，最後依竊盜未遂罪，累犯，處有期徒刑2月，易科罰金6萬元。
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