服飾店老闆開門阻止重機停車 未料狗衝出去咬傷騎士有罪還賠慘了

呂姓服飾店老闆前年不願莊姓重機騎士在店門口停車，開門走出店外理論時，他飼養的狗衝出店外撲咬莊，導致左手臂、腹部撕裂性傷口，呂被判有罪確定；民事部分，莊求償10萬元，台北地方法院扣除呂已賠償的3萬5000元，判呂應再賠償1萬8600元確定。

呂2021年3月22日上午11時許，見莊欲將重型機車停放在服飾店面前方，他不願意讓莊停車，開門走出店面與莊理論時，未注意飼養的狗衝出店外撲咬莊，造成左前臂、下腹部撕裂性傷口等。

莊提告認為呂是故意放狗咬人，但呂否認故意傷害，供稱是雙方爭論過程中，他想向莊解釋在店面門口停車會導致狗出入不便，而開門欲讓莊看狗時，不慎讓狗跑出店外咬傷人。

刑事部分，法院認為呂犯後坦承犯行，但因雙方對金額認知仍有差距而未能達成和解，依過失傷害罪判拘役35日，得易科罰金，並宣告緩刑2年定讞；民事部分，莊指出事故發生後因傷口發炎、化膿紅腫，晚上難以入睡，持續約1個月，因此影響工作效率及心理狀態，請求賠償醫藥費、精神慰撫金共10萬元。

呂指出，當時不是營業時間，他走出店外請莊移車而未將狗綁住，對於刑事判決、醫藥費用沒有意見，但認為莊請求精神慰撫金額過高，且要扣除他已賠償的3萬5000元。