前岳母曝他前妻墮胎的嬰屍還在冰箱 沒性侵證據男不用賠半毛錢

黃姓夫妻不睦，女方離婚後1年，指控遭前夫強制性交2次而懷孕，她身心崩潰而到婦產科引產，提告求償100萬元精神慰撫金，一審敗訴。黃否認性侵，指發生性行為時還是夫妻，絕無威脅；但前丈母娘幫腔「小孩都還沒下葬、還在冰箱，叫我這個做媽媽情何以堪」。台灣高等法院認為性侵一事無證據、娘家迴護女兒，駁回女子上訴確定。

這對夫妻2007年結婚，婚後育有2個孩子，但夫妻倆為了小孩管教問題而齟齬，2013年起問題更加嚴重，2020年時女方提議分手，翌年4月26日離婚。

黃男的前妻指控黃在2021年2月的深夜，威脅她性交1次，3月的夜晚如法炮製，雖然4月離婚，但她7月時因劇烈嘔吐才發現受孕，只好到婦產科做18周懷孕引產，並住院療養。黃男的前妻指控貞操權遭侵害，求償100萬元。

黃喊冤說做愛時兩人還是夫妻，絕對沒有如前妻所述、說出「還是妳想要讓孩子跟妳一起遭殃」等威脅話語。黃說，大家都知道他很疼小孩，每天都會帶孩子上學，孩子下課後也會從安親班接回家，除非工作忙碌才由妻子「代勞」。前妻第一次接受心理諮商是在2021年4月12日，卻在提起訴訟後約半年後的2022年6月14日向諮商師說「已經歷2次人工流產，1次是前夫強迫得逞而懷的…」黃認為說法不實。

高院審理後認為，黃男的前妻指控遭黃威脅、違反她意願而妨害性自主2次，如果是真的，卻都沒有去驗傷或留下遭性侵或反抗的事證，也沒有報警或尋求協助，不符一般常情；她到婦產科做人工流產手術時，病歷雖記載「前夫強暴」，但這是單方面向醫生自述，不是醫師診斷的結果。

前丈母娘證稱「她有說她不想再跟先生過下去」「他逼她跟他做愛。都已經在談離婚還逼她做愛，這擺明是故意的，而且現在小孩都還沒有下葬，還在冰箱」高院認為若是真的，黃男的前妻2021年4月12日、28日兩度尋求專業心理諮商協助，卻都沒提到遭性侵的事，不合理。高院認為母親迴護女兒，證詞偏頗，難信為真。

高院另指出，黃男的前妻聲稱黃對家用苛刻、對子女不好，但這與她是否遭性侵無關，且黃還持續支付2021年1月代她買的11萬8千元名牌包分期款項，可見黃在離婚後還照顧前妻生活。

因黃男的前妻指述與舉證難以讓人相信黃有性侵，高院維持一審判決，駁回她上訴，黃確定不用給前妻半毛錢。