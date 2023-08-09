螳螂捕蟬...詐團派人監控車手面交 全遭竹市警逮捕

「你監控我的監控！」曾姓男子誤信詐騙集團伎倆，利用「柏林證券」APP操作現金儲值投資，今年6月起以面交方式共支付三次款項，合計遭詐50萬元，事後，曾覺得有異，再次與詐團面交前先向警方報案，由員警先行在超商外埋伏，等劉姓車手現身與曾洽談時，另2名擔任收水手、監控手的男子則在一旁監控車手，不料全遭埋伏警方一網打盡，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方指出，過去警方所查獲詐騙面交車手案件中，絕大部分都是單槍匹馬獨自前往取款，然而，第三分局員警於近日偵辦一起詐欺案中，一舉緝獲3名犯嫌，本案緣起曾姓被害人誤信詐欺集團利用「柏林證券」APP操作現金儲值投資，曾遭詐50萬元後察覺有異，於進行第四次交款前向第三分局香山派出所報案。

警方獲報後，與曾男先前往指定超商，員警除在交款現場埋伏員警外，另加派警力於周邊超商內進行監控，期間發現有3名男子於取款現場周圍徘徊逗留，當劉姓車手與曾見面之際，另2名男子（收水手、監控手）藏匿於超商內進行監控車手。

當劉姓車手取款時，埋伏警力立刻將其逮捕，並將擔任收水手、監控手的兩名男子包圍，一併查緝到案，現場查獲現金2萬餘元、偽造公司章及私章、偽造工作證、偽造收據憑證、涉案行動電話及帳本等犯罪證物，全案依詐欺等罪嫌移送檢方，經檢察官複訊3名嫌犯，向新竹地院聲請羈押全數獲准。