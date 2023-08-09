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軍中機密抵債 澎防部上士判5年

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

陸軍澎湖防衛司令部蔡姓上士，被控交付國軍機密資料給身分不詳男子，藉此收錢償債，被法院判刑５年。圖為澎防部戰車營演訓畫面。本報資料照片
陸軍澎湖防衛司令部蔡姓上士，被控交付國軍機密資料給身分不詳男子，藉此收錢償債，被法院判刑５年。圖為澎防部戰車營演訓畫面。本報資料照片
陸軍澎湖防衛指揮部蔡姓上士缺錢，從網路廣告借貸，結果無法償還，涉將部隊列為機密的軍事作戰計畫等資料拿來抵債，二年間換取一○四萬元報酬。高雄高分院依違背職務收受賄賂罪判刑五年，褫奪公權三年，不法所得沒收，至於交付資料對象背景不明，待國安單位調查。

以做報告為由 索取資料

據了解，蔡男為政戰士，業務與作戰無關，他每次要取得機密文件，都以做報告等理由向同袍索取；同袍未意識風險整疊交付，才讓蔡男有機會取得資料換取報酬，凸顯國軍基層對機密文件保護不夠確實。

根據調查，蔡男為支付女友生活開銷，從網路看到軍人低利貸款等訊息，與對方聯繫後多次小額借貸，結果被本金加利息壓到喘不過氣，最後無法償還。

蔡事後被放貸業者慫恿拿部隊機密訊息換取酬金，從二○二○年至去年間，多次違規攜帶電子設備入營區，翻拍或攜出與他業務無關的國軍文書檔案及資料，存進個人電腦，再以電腦傳輸等方式提供給放貸方的不詳男子。

澎防部去年接獲舉報，交國防部軍事安全總隊清查後，由調查局國安站在去年四月，搜索查扣蔡男手機、電腦等物品。

蔡坦承犯行，高雄高分檢訊後以六萬元交保，但他交付的資料，經國防部鑑密有部分屬「極機密」等級作戰計畫資料，換取報酬約一○四萬元，偵結後依國家機密保護法、國家安全法、貪汙等罪起訴。

高雄高分院認定蔡違反依違背職務收受賄賂、洩密等罪，依貪汙罪論處，判有期徒刑五年，可上訴。

國防部 國安 國軍

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