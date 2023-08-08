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港人來台當詐騙集團車手代領17萬 涉犯詐欺罪遭訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

港人林姓男子來台擔任詐騙集團車手，警方查獲林屢次領出不法款項共計17萬餘。林向檢方堅稱對詐騙集團並不知情，經偵查，林手機保留與詐騙集團的對話紀錄，足證林確實擔任詐騙集團車手。台北地檢署今偵結，依涉犯詐欺罪起訴林。

據了解，22歲的林為香港人，專程來台擔任詐騙集團車手，今年屢次到銀行櫃員機領取詐騙集團不法款項，估計至少達17萬元，隨後遭警方逮捕，案件移送北檢偵辦。

偵訊時，林口口聲聲說，他不知情自己在從事對詐騙集團工作，而且沒有犯罪所得。檢方調閱相關證據後發現，林的手機內聊天記錄留存詳細對話紀錄，包括：集團成員詢問林是否已經下飛機、集團內部暗號，足以佐證林與詐騙集團有所關聯。

檢方指出，計算帳面金流，林至少代詐騙集團領出17萬餘元，但實際金額可能遠高於此。檢方先前向台北地院聲請羈押未獲准，規定林每周必須到北檢報到，且限制出境出海。北檢今偵結，依涉犯詐欺罪起訴林。

港人林姓男子來台擔任詐騙集團車手，警方查獲林屢次領出不法款項共計17萬餘。示意圖。圖／聯合報系資料照片
港人林姓男子來台擔任詐騙集團車手，警方查獲林屢次領出不法款項共計17萬餘。示意圖。圖／聯合報系資料照片

詐騙集團 車手 詐欺

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