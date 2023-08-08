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想了解當法官滋味嗎？看完這位法官「一封情書」便了然

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

國民法官法上路，為讓民眾了解並踴躍參與，雲林地方法院積極推廣，但受限於城鄉差距、人口老化，雲林推廣更顯不易，雲林地方法院庭長王子榮別出心裁，把生硬的「國民法官暨廉能法紀講習」，改以感性的「寫給國民法官的一封情書」為訴求，用淺顯易懂的案例故事細說法律，宏收實效。

雲林地方法院庭長王子榮近來馬不停蹄下鄉說明並推廣剛上路不久的國民法官法，幾場座談下來，發現多數民眾都一知半解，尤其生硬的法律更難懂，於是他將演說內容，改以「寫給國民法官的一封情書」為題，用感性的對話，告訴大家每個人都是有故事的人，審判工作往往囿於現存證據下做出艱難的決定，並承擔被討厭的勇氣。

王子榮把國民法官制度，用親切、幽默又口語化方式表達，說明國民法官不只是人民的權利，更是責任與義務。他說，凡是年滿23歲且在雲林縣內連續居住滿4個月以上的國民，都有機會被抽中當上法官，「比我們讀了大半輩子的書才能當法官好多了！」。

「法官是不是恐龍，自己坐上法官椅子便能明白」王子榮鼓勵在場符合資格的人，要有勇氣來參與審判，實現心中的公平正義，讓台灣司法更好，他打趣地說，只要大家參與，自己當了法官，就知道法官並不恐龍。

隨後由雲林地院政風室主任陳政煌說明廉能法紀的重要，透過實務案例，傳遞便民與圖利的區分，除了提醒大家不送禮、不請託關說，更不要被假冒的司法人員招搖撞騙，遇可疑或不肖份子要盡速通報各政風單位。

總統與立委選舉在即，座談會也宣導反賄選，強調總統選舉檢舉人最高可獲1千5百萬元獎金；立委選舉檢舉人可獲1千萬元獎金，檢舉專線0800-024-099轉4。

雲林地院庭長王子榮（前排右二）積極下鄉推廣國民法官法，並以「寫給國民法官的一封情書」與民眾對話。圖／雲林地方法院提供
雲林地院庭長王子榮（前排右二）積極下鄉推廣國民法官法，並以「寫給國民法官的一封情書」與民眾對話。圖／雲林地方法院提供

國民法官 雲林 立委選舉

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